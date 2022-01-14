https://tr.sputniknews.com/20220114/sabah-yazari-gungor-patronlarin-biti-kanlandi-her-asgari-ucret-artisi-sonrasinda-ayni-hikaye-1052729721.html

Sabah yazarı Güngör: Patronların biti kanlandı, illa ki hükümetin bir aksiyonu olacaktır

Sabah yazarı Güngör: Patronların biti kanlandı, illa ki hükümetin bir aksiyonu olacaktır

Sabah yazarı Dilek Güngör, asgari ücret artışı sonrası patronların işçilere baskı yaptıklarını belirterek, "İşçiye diyorlar ki, 4 bin 253 lira 40 kuruşu sana... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T08:12+0300

2022-01-14T08:12+0300

2022-01-14T08:36+0300

türkiye

işçi

asgari ücret

işten çıkarma

dilek güngör

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Güngör, 'Patronların biti kanlandı' başlıklı yazısında, "Her asgari ücret artışı sonrasında aynı hikâye… Patronlar yine işçileri tehdit etmeye başladılar" dedi. "Tekstilcisi de kafe işleteni de iplikçisi de sanayicisi de ufak ufak işten çıkarmalara başlamış" diyen Güngör, patronların 8-10 kişilik toplu işten çıkarmalar yaptığını belirtti. Patronların işçilere '4 bin 253 lira 40 kuruşu sana bankadan yatırırım. Ama 750 TL'sini elden geri bana iade edeceksin. Yoksa karışmam, işten çıkarırım' dediğini söyleyen Güngör, bu konuda hükümetin işçiyi mağdur etmeyeceğini düşündüğünü ifade ederek şunları kaydetti: "Evinde aş, ekmek bekleyen çolukçocuk sahibi işçi ne yapsın?Mecburen sesini çıkaramayıp, boyun eğmek durumunda kalıyor.İşten çıkarma yapmadan önce bile zar zor siparişe yetişen fabrikalar, eleman sayısı azaldıkça iş yükünü daha az işçinin sırtına yüklüyor. Günde 8 saat değil 12-14 saat işçiyi çalıştırıyor.Halbuki, asgari ücret zammı sonrasında işverenlerin yükünü almak için de devlet birtakım kolaylıklar getirdi. Patronları, işçi başına 450 TL'lik bir yükten kurtardı. Buna rağmen, kazandığını işçiye koklatmak istemeyen patronlar işten çıkarmalara tevessül etmeye başladı.Diyebilirsiniz ki, devlet denetlesin.Bence de…Ama nasıl ispat edilecek?Maaşının bir kısmını elden almaya bile razı gelen işçi denetim elemanına gerçeği nasıl söyleyecek?İşte orası muamma…Ancak bu konuda hükümetin işçiyi mağdur etmeyeceğini düşünüyorum.Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret açıklamadan önce "Asgari ücret arttı diye işçi çıkarma gibi bir durumla karşılaşacağımızı da zannetmiyorum. Biz alt gelir grupları başta olmak üzere milletimizin bütün kesimlerinin hayat şartlarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz. İstenmeyen durumların oluşmasını engellemek için elimizdeki araçları kullanırız. Kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyiz" açıklaması yapmıştı.İlla ki, bu patronlara karşı hükümetin bir aksiyonu olacaktır."

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işçi, asgari ücret, işten çıkarma, dilek güngör