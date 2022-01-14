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Sağlık Bakanı Koca'dan 'İstanbul' toplantısı sonrası uyarı: Omicron'un bulaşma hızı çok yüksek
Sağlık Bakanı Koca'dan 'İstanbul' toplantısı sonrası uyarı: Omicron'un bulaşma hızı çok yüksek
İstanbul'da sağlık yöneticileri ile bir araya gelen Sağlık Bakanı Koca, artan vaka sayıları nedeniyle hastaneye yatan sayısında artış olduğunu belirterek... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T19:40+0300
2022-01-14T19:48+0300
fahrettin koca
koronavirüs
istanbul
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde vaka sayısının yüksek olduğu İstanbul için değerlendirmelerde bulunuldu.Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
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fahrettin koca, istanbul, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını

Sağlık Bakanı Koca'dan 'İstanbul' toplantısı sonrası uyarı: Omicron'un bulaşma hızı çok yüksek

19:40 14.01.2022 (güncellendi: 19:48 14.01.2022)
© Twitter Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© Twitter
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İstanbul'da sağlık yöneticileri ile bir araya gelen Sağlık Bakanı Koca, artan vaka sayıları nedeniyle hastaneye yatan sayısında artış olduğunu belirterek, "Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek" uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde vaka sayısının yüksek olduğu İstanbul için değerlendirmelerde bulunuldu.
Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
İl sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle bir araya gelerek vaka sayımızın en yüksek olduğu İstanbul’un sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdik.
Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor.
Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek. Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz. Maskeyi kalabalık ortamlarda aklımızdan da yüzümüzden de çıkarmayalım.
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