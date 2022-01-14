https://tr.sputniknews.com/20220114/saglik-bakani-kocadan-istanbul-toplantisi-sonrasi-uyari-omicronun-bulasma-hizi-cok-yuksek-1052753026.html

Sağlık Bakanı Koca'dan 'İstanbul' toplantısı sonrası uyarı: Omicron'un bulaşma hızı çok yüksek

Sağlık Bakanı Koca'dan 'İstanbul' toplantısı sonrası uyarı: Omicron'un bulaşma hızı çok yüksek

İstanbul'da sağlık yöneticileri ile bir araya gelen Sağlık Bakanı Koca, artan vaka sayıları nedeniyle hastaneye yatan sayısında artış olduğunu belirterek... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T19:40+0300

2022-01-14T19:40+0300

2022-01-14T19:48+0300

fahrettin koca

koronavirüs

istanbul

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde vaka sayısının yüksek olduğu İstanbul için değerlendirmelerde bulunuldu.Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fahrettin koca, istanbul, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını