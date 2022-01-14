https://tr.sputniknews.com/20220114/sahte-docent-lacin-hakkinda-tahliye-karari-1052738878.html

Sahte doçent Laçin hakkında tahliye kararı

Sahte doçent Laçin hakkında tahliye kararı

Aksaray Üniversitesinde doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin, yaklaşık 2 buçuk aylık tutukluluğunun ardından tahliye edildi. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T13:26+0300

2022-01-14T13:26+0300

2022-01-14T13:26+0300

türkiye

aksaray üniversitesi

zehra zulal atalay laçin

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Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından tutuklanan Zehra Zulal Atalay Laçin, 'Dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 3 ay hapis ve 11 bin 300 lira para cezası aldı. Bu cezanın, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Laçin'in ayrıca 'Sahte evrak düzenlemek' suçundandan 2 yıl 1 ay hapis cezası alarak, tahliyesine karar verildi.Ne olmuştu? Aksaray Üniversitesi'nde, doçentlik belgesi sahte olduğu anlaşılan ve hukuki süreç başlatılan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin 28 Ekim 2022 tarihinde "dolandırıcılık" ve "evrakta sahtecilik" suçlamasıyla gözaltına alıunmıştı. Zehra Zulal Atalay Laçin, daha sonra da sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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aksaray üniversitesi, zehra zulal atalay laçin