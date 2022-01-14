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https://tr.sputniknews.com/20220114/sahte-docent-lacin-hakkinda-tahliye-karari-1052738878.html
Sahte doçent Laçin hakkında tahliye kararı
Sahte doçent Laçin hakkında tahliye kararı
Aksaray Üniversitesinde doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin, yaklaşık 2 buçuk aylık tutukluluğunun ardından tahliye edildi. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T13:26+0300
2022-01-14T13:26+0300
türkiye
aksaray üniversitesi
zehra zulal atalay laçin
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Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından tutuklanan Zehra Zulal Atalay Laçin, 'Dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 3 ay hapis ve 11 bin 300 lira para cezası aldı. Bu cezanın, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Laçin'in ayrıca 'Sahte evrak düzenlemek' suçundandan 2 yıl 1 ay hapis cezası alarak, tahliyesine karar verildi.Ne olmuştu? Aksaray Üniversitesi'nde, doçentlik belgesi sahte olduğu anlaşılan ve hukuki süreç başlatılan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin 28 Ekim 2022 tarihinde "dolandırıcılık" ve "evrakta sahtecilik" suçlamasıyla gözaltına alıunmıştı. Zehra Zulal Atalay Laçin, daha sonra da sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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aksaray üniversitesi, zehra zulal atalay laçin

Sahte doçent Laçin hakkında tahliye kararı

13:26 14.01.2022
© İHA / YASİN CANZehra Zulal Atalay Laçin
Zehra Zulal Atalay Laçin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© İHA / YASİN CAN
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Aksaray Üniversitesinde doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin, yaklaşık 2 buçuk aylık tutukluluğunun ardından tahliye edildi.
Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından tutuklanan Zehra Zulal Atalay Laçin, 'Dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 3 ay hapis ve 11 bin 300 lira para cezası aldı. Bu cezanın, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Laçin'in ayrıca 'Sahte evrak düzenlemek' suçundandan 2 yıl 1 ay hapis cezası alarak, tahliyesine karar verildi.

Ne olmuştu?

Aksaray Üniversitesi'nde, doçentlik belgesi sahte olduğu anlaşılan ve hukuki süreç başlatılan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin 28 Ekim 2022 tarihinde "dolandırıcılık" ve "evrakta sahtecilik" suçlamasıyla gözaltına alıunmıştı. Zehra Zulal Atalay Laçin, daha sonra da sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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