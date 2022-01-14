https://tr.sputniknews.com/20220114/seyir-halindeki-minibusun-uzerine-dagdan-kopan-kaya-parcalari-dustu-5-yarali-1052720425.html

Seyir halindeki minibüsün üzerine dağdan kopan kaya parçaları düştü: 5 yaralı

Seyir halindeki minibüsün üzerine dağdan kopan kaya parçaları düştü: 5 yaralı

Hakkari'de, seyir halindeki yolcu minibüsünün üzerine dağdan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

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kaya

türkiye

hakkari

minibüs

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Hakkari- Van karayolunun 7'inci kilometresinde Çukurca istikametinden Hakkari'ye gitmekte olan Şaban Duman yönetimindeki minibüsün üzerine, dağdan kopan kaya parçaları düştü.Kazada minibüste bulunan Habib Duman ağır, sürücü Şaban ve yolcular Canan, Şevket eşi Beyan ile annesi Narin Duman hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kazada ağır yaralanan Habib Duman'ın oğlu Cafer Duman, "Babam, kardeşim ve akrabalarımın içinde bulunduğu minibüs Çukurca'dan Hakkari merkeze geliyordu. Hakkari girişindeki Depin mevkisine geldiği sırada yağışlardan dolayı kaya parçaları minibüsün üzerine düştü. Babam şu an yoğun bakımda, durumu ağır. Biz yolda güvenlik önlemi almayan ilgili kurumlardan şikayetçi olacağız" dedi.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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kaya, hakkari, minibüs