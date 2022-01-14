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https://tr.sputniknews.com/20220114/sisli-havayi-firsat-bilip-kilolarca-altini-caldilar-1052728160.html
Sisli havayı fırsat bilip, kilolarca altını çaldılar
Sisli havayı fırsat bilip, kilolarca altını çaldılar
Kuveyt’te 3 hırsız, saniyeler içinde girdikleri kuyumcudan kilolarca altın çaldı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T06:30+0300
2022-01-14T06:30+0300
2022-01-14T06:30+0300
dünya
kuveyt
altın
hırsızlık
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Kuveyt’in El Cehre kentinde 3 hırsız sisli havayı fırsat bilerek, bir kuyumcuda saniyeler içinde kilolarca altın çaldı.Güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, hırsızların cam rafları kırdığı ve hızlı şekilde raflardaki altınları çaldığı görüldü.El Cehre polisi tarafından 24 saat geçmeden yakalanan hırsızlar suçlarını itiraf ederken, tahmini 5 kilogram altın çaldıkları belirtildi.
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kuveyt, altın, hırsızlık
Sisli havayı fırsat bilip, kilolarca altını çaldılar
Kuveyt’te 3 hırsız, saniyeler içinde girdikleri kuyumcudan kilolarca altın çaldı.
Kuveyt’in El Cehre kentinde 3 hırsız sisli havayı fırsat bilerek, bir kuyumcuda saniyeler içinde kilolarca altın çaldı.
Güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, hırsızların cam rafları kırdığı ve hızlı şekilde raflardaki altınları çaldığı görüldü.
El Cehre polisi tarafından 24 saat geçmeden yakalanan hırsızlar suçlarını itiraf ederken, tahmini 5 kilogram altın çaldıkları belirtildi.