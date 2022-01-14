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https://tr.sputniknews.com/20220114/sri-lankada-plastik-atiklari-yutan-2-fil-daha-oldu-1052746470.html
Sri Lanka’da plastik atıkları yutan 2 fil daha öldü
Sri Lanka’da plastik atıkları yutan 2 fil daha öldü
Sri Lanka’da açık bir çöp arazindeki plastik atıkları yiyen 2 fil daha ölü bulundu. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T16:18+0300
2022-01-14T16:16+0300
dünya
sri lanka
ölüm
fil
toplu ölüm
plastik atık
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Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’nun doğusunda yer alan Ampara köyünde, çöplerin açık bir araziye boşaltılmasının ardından 2 fil daha çöpteki plastik atıkları yiyerek öldü.Sri Lankalı çevreci ve veterinerler bölgede 8 yıl içerisinde 20 filin çöpteki plastik atıkları yiyerek öldüğünü ve bu durum için acil önlem alınması gerektiği konusunda yetkilileri uyardı.Yaban Hayatı Koruma Birimi Veterineri Nihal Pushpakumara fillere yapılan muayenelerinin sonucunda hayvanların çöpte buldukları büyük ve parçalanamayan plastik atıkları yutmasının ardından öldüklerini bildirdi. Pushpakumara, aç kalan fillerin yiyecek bulmak amacıyla çöplüklerde buldukları plastik ve keskin nesneleri yemelerinin ardından başka bir şey tüketemedikleri için öldüklerini söyledi.Fillerin yakınlarında dolaşmasından korkan Ampara köyü sakinleri de çöpün biriktirildiği bölge çevresindeki zarar gören çitleri tamir edemedikleri için kendi hayatlarının da tehlikede olduğunu belirtti. Ampara köyünde yaşayan Keerthi Ranasinghe, yetkilerden hem fillerin hem de insanların hayatlarını korumak için harekete geçmeleri gerektiğini söyledi.Sri Lanka’nın Palakkad köyünde bulunan büyük çöp sahası, 2008 yılında Avrupa Birliğinin yardımıyla kurulmuştu ve 2014 yılında da bölgede etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle çöpün biriktirildiği bölge çevresindeki elektrikli çitler zarar görmüş ve yerine yenisinin yapılmamasının adından fillerin çöp sahasına girmesine izin verilmişti. Hükümet, 2017 yılında hayvanları korumak amacıyla yaşadıkları bölgelerin yakınında bulunan çöplerin geri dönüştürüleceğini duyurmuş ancak hala çöplerin geri dönüşümüne başlanmamıştı.Sri Lanka’da 14 bin olan fil sayısının 2011 yılında yapılan sayım sonucunda 6 bine düştüğü bildirildi. Bölgede fillerin doğal ortamlarının kaybolmasının ardından yiyecek bulmak için insanların yaşadığı yerlere gelmesinin ardından avcılar ya da çiftçiler tarafından birçoğu öldürülüyor.
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sri lanka, ölüm, fil, toplu ölüm, plastik atık

Sri Lanka’da plastik atıkları yutan 2 fil daha öldü

16:18 14.01.2022
© REUTERS / Philimon BulawayoFil, filler
Fil, filler - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / Philimon Bulawayo
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Sri Lanka’da açık bir çöp arazindeki plastik atıkları yiyen 2 fil daha ölü bulundu.
Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’nun doğusunda yer alan Ampara köyünde, çöplerin açık bir araziye boşaltılmasının ardından 2 fil daha çöpteki plastik atıkları yiyerek öldü.
Sri Lankalı çevreci ve veterinerler bölgede 8 yıl içerisinde 20 filin çöpteki plastik atıkları yiyerek öldüğünü ve bu durum için acil önlem alınması gerektiği konusunda yetkilileri uyardı.
Yaban Hayatı Koruma Birimi Veterineri Nihal Pushpakumara fillere yapılan muayenelerinin sonucunda hayvanların çöpte buldukları büyük ve parçalanamayan plastik atıkları yutmasının ardından öldüklerini bildirdi. Pushpakumara, aç kalan fillerin yiyecek bulmak amacıyla çöplüklerde buldukları plastik ve keskin nesneleri yemelerinin ardından başka bir şey tüketemedikleri için öldüklerini söyledi.
Fillerin yakınlarında dolaşmasından korkan Ampara köyü sakinleri de çöpün biriktirildiği bölge çevresindeki zarar gören çitleri tamir edemedikleri için kendi hayatlarının da tehlikede olduğunu belirtti. Ampara köyünde yaşayan Keerthi Ranasinghe, yetkilerden hem fillerin hem de insanların hayatlarını korumak için harekete geçmeleri gerektiğini söyledi.
Sri Lanka’nın Palakkad köyünde bulunan büyük çöp sahası, 2008 yılında Avrupa Birliğinin yardımıyla kurulmuştu ve 2014 yılında da bölgede etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle çöpün biriktirildiği bölge çevresindeki elektrikli çitler zarar görmüş ve yerine yenisinin yapılmamasının adından fillerin çöp sahasına girmesine izin verilmişti. Hükümet, 2017 yılında hayvanları korumak amacıyla yaşadıkları bölgelerin yakınında bulunan çöplerin geri dönüştürüleceğini duyurmuş ancak hala çöplerin geri dönüşümüne başlanmamıştı.
Sri Lanka’da 14 bin olan fil sayısının 2011 yılında yapılan sayım sonucunda 6 bine düştüğü bildirildi. Bölgede fillerin doğal ortamlarının kaybolmasının ardından yiyecek bulmak için insanların yaşadığı yerlere gelmesinin ardından avcılar ya da çiftçiler tarafından birçoğu öldürülüyor.
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