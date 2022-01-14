Tarım ve Orman Bakanlığı: Yasaklı ırklardan 20 bin 843 köpek kayıt altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yasaklı ırklardan olan köpeklerin kayıt altına alınması için tanınan sürenin, bugün sona ereceğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tanınan yasal süre içinde bugün saat 16.30 itibarıyla Ankara’da bin 925, İstanbul’da 4 bin 858, İzmir’de 2 bin 541 adet olmak üzere, Türkiye genelinde 20 bin 843 adet tehlike arz eden köpek mikroçip uygulanarak kayıt altına alındı.En çok tehlike arz eden köpek ırkının İstanbul’da kayıt altına alındığı belirtilen açıklamada, kayıtların bugün sona ereceği hatırlatıldı.
Edirne'de ihbar sonucu sokaktan toplanan yasaklı ırk köpekler nedeniyle bakım ve rehabilitasyon merkezinde yer sıkıntısı yaşanıyor.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, "Bugün saat 16.30 itibarıyla Türkiye genelinde 20 bin 843 adet tehlike arz eden köpek mikroçip uygulanarak kayıt altına alınmıştır" açıklamasını yaptı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, yasaklı ırklardan olan köpeklerin kayıt altına alınması için tanınan sürenin, bugün sona ereceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tanınan yasal süre içinde bugün saat 16.30 itibarıyla Ankara’da bin 925, İstanbul’da 4 bin 858, İzmir’de 2 bin 541 adet olmak üzere, Türkiye genelinde 20 bin 843 adet tehlike arz eden köpek mikroçip uygulanarak kayıt altına alındı.
En çok tehlike arz eden köpek ırkının İstanbul’da kayıt altına alındığı belirtilen açıklamada, kayıtların bugün sona ereceği hatırlatıldı.