https://tr.sputniknews.com/20220114/tekel-bayilerden-firmalara-uyari-zor-kosullarda-destek-vermeyen-firmalarin-dolaplarini-kapatiriz-1052754814.html

Tekel bayilerden firmalara uyarı: Zor koşullarda destek vermeyen firmaların dolaplarını kapatırız

Tekel bayilerden firmalara uyarı: Zor koşullarda destek vermeyen firmaların dolaplarını kapatırız

Alkol, sigara ve atıştırmalık ürünlere yapılan yüzde 47'ye ulaşan zamlar nedeniyle Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, zor koşullarda destek... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T21:14+0300

2022-01-14T21:14+0300

2022-01-14T21:14+0300

ekonomi

türkiye

bira

içki

ötv

zam

tekel

dolap

özgür aybaş

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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada dondurma satmayacaklarını açıkladı.Aybaş'ın açıklamasında zamlar nedeniyle oluşan zor koşullarda destek vermeyen firmaların dolaplarını da kaldıracaklarını duyurdu.Özgür Aybaş, "Ülke genelinde Bakkalar ve Bayiler olarak dondurma ürünleri satmama kararı aldık. Dolapları geri gönderiyoruz. Diğer Pazarın lideri firmaları Efes, Tuborg, Cola, Pepsi görüşmelerimiz olacak destek veren firmaların dolapları kalacak." ifadelerini kullandı.Zamlı tarifeler 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Güvence bedelinde sanayi ve ticarethane için kilovatsaat başı birim bedeli 129,6 lira, mesken için 45,6 lira, şehit aileleri ve muharip gaziler için 22,8 lira, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğer abone grubu için 61,5 liraya yükseldi. Ürün dolapları tekel bayilerin elektrik harcamalarının en önemli kalemi. Pek çok esnaf yüksek elektrik faturalarını yeni zamlarla birlikte ürün satışlarının düşmesi nedeniyle karşılayamamaktan endişe diyor.On binlerce tekel bayi kepenk indirmişti Yeni yıl ile birlikte gelen rekor zamlara alkol ve tütün ürünleri için ödenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı da eklenmişti.Türkiye genelinde sayıları 60 bini bulan tekel bayilerin büyük kısmı Türkiye Tekel Bayiler Platformu'nun kepenk kapatma eylemine katılım sağlamıştı.Alkol ve sigaraya yapılan zamların tekel bayi esnafına yansıması sert olurken esnaflar sektörün ana gemisi olan firmalardan destek talep etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220103/turkiye-tekel-bayiler-platformu-baskani-aybas-turkiye-geneli-dukkanlari-kapatiyoruz-1052366739.html

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türkiye, bira, içki, ötv, zam, tekel, dolap, özgür aybaş