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https://tr.sputniknews.com/20220114/tekel-bayilerden-firmalara-uyari-zor-kosullarda-destek-vermeyen-firmalarin-dolaplarini-kapatiriz-1052754814.html
Tekel bayilerden firmalara uyarı: Zor koşullarda destek vermeyen firmaların dolaplarını kapatırız
Tekel bayilerden firmalara uyarı: Zor koşullarda destek vermeyen firmaların dolaplarını kapatırız
Alkol, sigara ve atıştırmalık ürünlere yapılan yüzde 47'ye ulaşan zamlar nedeniyle Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, zor koşullarda destek... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T21:14+0300
2022-01-14T21:14+0300
ekonomi
türkiye
bira
içki
ötv
zam
tekel
dolap
özgür aybaş
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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada dondurma satmayacaklarını açıkladı.Aybaş'ın açıklamasında zamlar nedeniyle oluşan zor koşullarda destek vermeyen firmaların dolaplarını da kaldıracaklarını duyurdu.Özgür Aybaş, "Ülke genelinde Bakkalar ve Bayiler olarak dondurma ürünleri satmama kararı aldık. Dolapları geri gönderiyoruz. Diğer Pazarın lideri firmaları Efes, Tuborg, Cola, Pepsi görüşmelerimiz olacak destek veren firmaların dolapları kalacak." ifadelerini kullandı.Zamlı tarifeler 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Güvence bedelinde sanayi ve ticarethane için kilovatsaat başı birim bedeli 129,6 lira, mesken için 45,6 lira, şehit aileleri ve muharip gaziler için 22,8 lira, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğer abone grubu için 61,5 liraya yükseldi. Ürün dolapları tekel bayilerin elektrik harcamalarının en önemli kalemi. Pek çok esnaf yüksek elektrik faturalarını yeni zamlarla birlikte ürün satışlarının düşmesi nedeniyle karşılayamamaktan endişe diyor.On binlerce tekel bayi kepenk indirmişti Yeni yıl ile birlikte gelen rekor zamlara alkol ve tütün ürünleri için ödenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı da eklenmişti.Türkiye genelinde sayıları 60 bini bulan tekel bayilerin büyük kısmı Türkiye Tekel Bayiler Platformu'nun kepenk kapatma eylemine katılım sağlamıştı.Alkol ve sigaraya yapılan zamların tekel bayi esnafına yansıması sert olurken esnaflar sektörün ana gemisi olan firmalardan destek talep etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220103/turkiye-tekel-bayiler-platformu-baskani-aybas-turkiye-geneli-dukkanlari-kapatiyoruz-1052366739.html
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türkiye, bira, içki, ötv, zam, tekel, dolap, özgür aybaş

Tekel bayilerden firmalara uyarı: Zor koşullarda destek vermeyen firmaların dolaplarını kapatırız

21:14 14.01.2022
© DHATekel bayi / alkol
Tekel bayi / alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© DHA
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Alkol, sigara ve atıştırmalık ürünlere yapılan yüzde 47'ye ulaşan zamlar nedeniyle Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, zor koşullarda destek vermeyen firmaların dolaplarını kaldıracaklarını duyurdu.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada dondurma satmayacaklarını açıkladı.
Aybaş'ın açıklamasında zamlar nedeniyle oluşan zor koşullarda destek vermeyen firmaların dolaplarını da kaldıracaklarını duyurdu.

Özgür Aybaş, "Ülke genelinde Bakkalar ve Bayiler olarak dondurma ürünleri satmama kararı aldık. Dolapları geri gönderiyoruz. Diğer Pazarın lideri firmaları Efes, Tuborg, Cola, Pepsi görüşmelerimiz olacak destek veren firmaların dolapları kalacak." ifadelerini kullandı.
Zamlı tarifeler 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Güvence bedelinde sanayi ve ticarethane için kilovatsaat başı birim bedeli 129,6 lira, mesken için 45,6 lira, şehit aileleri ve muharip gaziler için 22,8 lira, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğer abone grubu için 61,5 liraya yükseldi. Ürün dolapları tekel bayilerin elektrik harcamalarının en önemli kalemi. Pek çok esnaf yüksek elektrik faturalarını yeni zamlarla birlikte ürün satışlarının düşmesi nedeniyle karşılayamamaktan endişe diyor.
Alkol, tekel bayi, içki - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Aybaş: Türkiye geneli dükkanları kapatıyoruz
3 Ocak, 20:49

On binlerce tekel bayi kepenk indirmişti

Yeni yıl ile birlikte gelen rekor zamlara alkol ve tütün ürünleri için ödenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı da eklenmişti.
Türkiye genelinde sayıları 60 bini bulan tekel bayilerin büyük kısmı Türkiye Tekel Bayiler Platformu'nun kepenk kapatma eylemine katılım sağlamıştı.
Alkol ve sigaraya yapılan zamların tekel bayi esnafına yansıması sert olurken esnaflar sektörün ana gemisi olan firmalardan destek talep etmişti.
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