https://tr.sputniknews.com/20220114/teslada-dogecoin-ile-satis-basladi-1052738560.html

Elon Musk duyurdu: Tesla'da Dogecoin ile satış başladı

Elon Musk duyurdu: Tesla'da Dogecoin ile satış başladı

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Tesla ürünlerinin Dogecoin kullanarak alınabileceğini açıkladı. Tesla online mağazasında bazı ürünlerin... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T13:18+0300

2022-01-14T13:18+0300

2022-01-14T13:22+0300

elon musk

ekonomi

tesla

bitcoin

dogecoin

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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, kripto para yatırımcılarını yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu.Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Tesla ürünlerinin Dogecoin ile alınabileceğini bildirdi. Açıklamadan önce Tesla online mağazasında bazı ürünlerin Dogecoin cinsi fiyatı da yer almaya başladı.Musk, aralık ayında firmanın Dogecoin kabul etmeye hazırlandığını açıklamıştı. Habertürk'ün aktardığına göre, uygulamanın hayata geçmesiyle yine de kripto paranın değerinde hızlı bir artış yaşandı.Tesla geçen yıl Bitcoin ile satışa başlamış ancak Bitcoin madenciliğinin çevreye verdiği zarar sebebiyle mayıs ayında bu uygulamaya son vermişti.Bitcoin'de düşüşDogecoin'de hızlı bir yükseliş yaşanırken dün 44.000 doların üzerini test eden Bitcoin yeniden 43.000 doların altına geriledi. Bitcoin bu sabah itibarıyla yüzde 2 değer kaybederek 42. 890 dolara düştü.

https://tr.sputniknews.com/20211214/elon-musk-tesla-bazi-urunlerinin-satisinda-dogecoin-kabul-edecek-1051761514.html

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elon musk, tesla, bitcoin, dogecoin