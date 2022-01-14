https://tr.sputniknews.com/20220114/tokayev-simkent-ve-iki-bolgede-daha-olaganustu-hali-kaldirdi-1052745234.html

Tokayev, Şimkent ve iki bölgede daha olağanüstü hali kaldırdı

Tokayev, Şimkent ve iki bölgede daha olağanüstü hali kaldırdı

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Şimkent şehri, Doğu Kazakistan, Karaganda ve Türkistan bölgelerinde bugün olağanüstü halin kaldırılması... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T15:46+0300

2022-01-14T15:46+0300

2022-01-14T15:55+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

kazakistan

olağanüstü hal

olağanüstü hal (ohal)

kasım cömert tokayev

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Yakıt fiyatlarının artışıyla başlayıp şiddet olaylarına dönüşen protestoların kontrol altına alındığı Kazakistan’da olağanüstü halin kaldırıldığı yerlere yenileri eklendi.Kazakistan Devlet Başkanlığı’nın açıklamasına göre Tokayev, Şimkent’te 18:00 itibarıyla (15:00 TSİ) olağanüstü hal kararının kaldırılması talimatını verdi.Benzer talimatlar Doğu Kazakistan, Karaganda ve Türkistan bölgeleri için de verildi.Daha önce 13 Ocak itibarıyla Kuzey Kazakistan, Pavlodar, Batı Kazakistan bölgelerinde olağanüstü hal kaldırılmıştı.Böylelikle artık şu anda ülkenin 17 bölgesinin 10’unda olağanüstü hal uygulanıyor. Ülkedeki olağanüstü hal kararı 5 Ocak’ta verilmişti.Ne olmuştu?Kazakistan’ın bir dizi yerleşim biriminde yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 2 Ocak’ta protestolar başlamıştı. Protestolar birkaç gün sonra kitlesel şiddet olaylarına dönüşmüş ve ülkenin birçok kentinde idari kuruluşlara saldırılmıştı. Binlerce kişi yaralanmıştı, olaylarda ölenler de mevcut. Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne yardım çağrısında bulunmuştu.Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti.Kazakistan’da ülke genelinde 19 Ocak’a kadar olağanüstü hal uygulanacak, yetkililer eylemleri kışkırtan kişileri meydanlardan uzak tutuyor.KGAÖ tarafından gönderilen barış güçleri ülkedeki görevlerini kısa sürede tamamlayıp dün ayrılmaya başladı.

https://tr.sputniknews.com/20220113/kazakistan-lideri-tokayev-almatidaki-onemli-tesislerin-yeniden-insasi-icin-8-ay-sure-verdi-1052687722.html

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kazakistan, olağanüstü hal, olağanüstü hal (ohal), kasım cömert tokayev