Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220114/tokayev-simkent-ve-iki-bolgede-daha-olaganustu-hali-kaldirdi-1052745234.html
Tokayev, Şimkent ve iki bölgede daha olağanüstü hali kaldırdı
Tokayev, Şimkent ve iki bölgede daha olağanüstü hali kaldırdı
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Şimkent şehri, Doğu Kazakistan, Karaganda ve Türkistan bölgelerinde bugün olağanüstü halin kaldırılması... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T15:46+0300
2022-01-14T15:55+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
kazakistan
olağanüstü hal
olağanüstü hal (ohal)
kasım cömert tokayev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1052745857_0:72:3389:1978_1920x0_80_0_0_30019d52d12184565136f075372bef9e.jpg
Yakıt fiyatlarının artışıyla başlayıp şiddet olaylarına dönüşen protestoların kontrol altına alındığı Kazakistan’da olağanüstü halin kaldırıldığı yerlere yenileri eklendi.Kazakistan Devlet Başkanlığı’nın açıklamasına göre Tokayev, Şimkent’te 18:00 itibarıyla (15:00 TSİ) olağanüstü hal kararının kaldırılması talimatını verdi.Benzer talimatlar Doğu Kazakistan, Karaganda ve Türkistan bölgeleri için de verildi.Daha önce 13 Ocak itibarıyla Kuzey Kazakistan, Pavlodar, Batı Kazakistan bölgelerinde olağanüstü hal kaldırılmıştı.Böylelikle artık şu anda ülkenin 17 bölgesinin 10’unda olağanüstü hal uygulanıyor. Ülkedeki olağanüstü hal kararı 5 Ocak’ta verilmişti.Ne olmuştu?Kazakistan’ın bir dizi yerleşim biriminde yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 2 Ocak’ta protestolar başlamıştı. Protestolar birkaç gün sonra kitlesel şiddet olaylarına dönüşmüş ve ülkenin birçok kentinde idari kuruluşlara saldırılmıştı. Binlerce kişi yaralanmıştı, olaylarda ölenler de mevcut. Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne yardım çağrısında bulunmuştu.Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti.Kazakistan’da ülke genelinde 19 Ocak’a kadar olağanüstü hal uygulanacak, yetkililer eylemleri kışkırtan kişileri meydanlardan uzak tutuyor.KGAÖ tarafından gönderilen barış güçleri ülkedeki görevlerini kısa sürede tamamlayıp dün ayrılmaya başladı.
https://tr.sputniknews.com/20220113/kazakistan-lideri-tokayev-almatidaki-onemli-tesislerin-yeniden-insasi-icin-8-ay-sure-verdi-1052687722.html
kazakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1052745857_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_332b6599713521119fa698acb4c32a9e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kazakistan, olağanüstü hal, olağanüstü hal (ohal), kasım cömert tokayev

Tokayev, Şimkent ve iki bölgede daha olağanüstü hali kaldırdı

15:46 14.01.2022 (güncellendi: 15:55 14.01.2022)
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEVKazakistan protestoları
Kazakistan protestoları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV
Abone ol
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Şimkent şehri, Doğu Kazakistan, Karaganda ve Türkistan bölgelerinde bugün olağanüstü halin kaldırılması talimatı verdi.
Yakıt fiyatlarının artışıyla başlayıp şiddet olaylarına dönüşen protestoların kontrol altına alındığı Kazakistan’da olağanüstü halin kaldırıldığı yerlere yenileri eklendi.
Kazakistan Devlet Başkanlığı’nın açıklamasına göre Tokayev, Şimkent’te 18:00 itibarıyla (15:00 TSİ) olağanüstü hal kararının kaldırılması talimatını verdi.
Benzer talimatlar Doğu Kazakistan, Karaganda ve Türkistan bölgeleri için de verildi.
Daha önce 13 Ocak itibarıyla Kuzey Kazakistan, Pavlodar, Batı Kazakistan bölgelerinde olağanüstü hal kaldırılmıştı.
Böylelikle artık şu anda ülkenin 17 bölgesinin 10’unda olağanüstü hal uygulanıyor. Ülkedeki olağanüstü hal kararı 5 Ocak’ta verilmişti.

Ne olmuştu?

Kazakistan’ın bir dizi yerleşim biriminde yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 2 Ocak’ta protestolar başlamıştı. Protestolar birkaç gün sonra kitlesel şiddet olaylarına dönüşmüş ve ülkenin birçok kentinde idari kuruluşlara saldırılmıştı. Binlerce kişi yaralanmıştı, olaylarda ölenler de mevcut. Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne yardım çağrısında bulunmuştu.
Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti.
Kazakistan’da ülke genelinde 19 Ocak’a kadar olağanüstü hal uygulanacak, yetkililer eylemleri kışkırtan kişileri meydanlardan uzak tutuyor.
KGAÖ tarafından gönderilen barış güçleri ülkedeki görevlerini kısa sürede tamamlayıp dün ayrılmaya başladı.
Kasım Cömert Tokayev - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan lideri Tokayev, Almatı'daki önemli tesislerin yeniden inşası için 8 ay süre verdi
Dün, 03:07
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:48Karamollaoğlu: Birkaç gün içinde taburcu olacağım
16:46Devlet Başkanlığı yerleşkesinde kenevir yetiştiren Güney Afrikalı 'Kral Khoisan' tutuklandı
16:41Hollanda Kralı, sömürgeciliği hatırlattığı için Kraliyet arabasını kullanmayacak
16:36SSK ve Bağ-Kur aylıkları tatil günlerinde de ödenecek
16:18Sri Lanka’da plastik atıkları yutan 2 fil daha öldü
16:16YouTuber iklim değişikliğine dikkat çekmek için buz tutmuş göle daldı, hipotermi tehlikesi geçirdi
16:15Elektriği kesmeye gelen görevlilere 'mınçıka' ile saldırdılar
16:07Cristiano Ronaldo: 42 yaşıma kadar futbol oynamaya devam etmek istiyorum
15:50Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den Kılıçdaroğlu'na Semra Güzel tepkisi: Niye kınayamıyorsun?
15:462021'de en çok indirilen PlayStation oyunları
15:46Tokayev, Şimkent ve iki bölgede daha olağanüstü hali kaldırdı
15:40Arnavutköy'de çiğ köfteciye silahlı saldırı kamerada
15:27Altay'dan ayrılan Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı
15:23Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik
15:18'Bakü ve Erivan, sınırların belirlenmesi için komisyon kurulmasında sözlü olarak anlaştı'
15:11Ucuz ekmek satan fırının şoförüne silahlı saldırı
15:09Türk Dışişleri: Ermenistan'la ön şart olmaksızın görüşme konusunda mutabık kalındı
15:09İstanbul'da Forex işlemlerinden haksız kazanç elde eden suç örgütüne dava
15:05AA Finans'ın PPK beklenti anketi: Merkez Bankası faizi sabit bırakacak
15:02CHP’den EYT eylemi: ‘Emeklilikte yaşa takılanlar, lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor’