https://tr.sputniknews.com/20220114/trabzonspordan-dorduncu-transfer-1052723040.html

Trabzonspor'dan dördüncü transfer

Trabzonspor'dan dördüncü transfer

Trabzonspor, Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan'la anlaşmaya vardı. Bugün Trabzon'a gelecek 29 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

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spor

trabzonspor

transfer

kasımpaşa

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Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, altyapısından yetişen ve şu an Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattı.Kasımpaşa ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu ve kulübüyle anlaşma sağlayan bordo mavili takım oyuncuyu Trabzon'a davet etti. Öğlen saatlerinde kente gelecek Erdoğan, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.Bordo mavililer, Jean Evrard Kouassi, Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz'ın ardından Yusuf Erdoğan'ı da kadrosuna katarak 4'üncü transferini gerçekleştirdi.

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trabzonspor, transfer, kasımpaşa