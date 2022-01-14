https://tr.sputniknews.com/20220114/turk-yunan-iliskilerine-pontus-rumlari-krizi-de-eklendi-iliskilerin-normallesmesi-mumkun-mu-1052748102.html

Türk-Yunan ilişkilerine ‘Pontus Rumları’ krizi de eklendi: İlişkilerin normalleşmesi mümkün mü?

Türk-Yunan ilişkilerine ‘Pontus Rumları’ krizi de eklendi: İlişkilerin normalleşmesi mümkün mü?

Türkiye ve Yunanistan arasındaki yeni bir kriz de ‘Pontus Rumları’ tartışması oldu. Galatasaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tulça, Yunanistan’da ‘Türk... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T17:17+0300

2022-01-14T17:17+0300

2022-01-14T17:17+0300

görüş

türkiye

yunanistan

aleksis çipras

trabzon

pontus rumları

kiriakos miçotakis

rum

türk dışişleri

ekaterini sakelaropulu

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Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki gerginlik sürerken yeni bir tartışma ise Pontus Rumları üzerinden başladı. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’nun ‘Pontus Rumları’nın soykırıma uğradığına’ yönelik sözlerine Türk Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Atina'nın Elliniko-Agrirupoli semtinde inşa edilmesi planlanan "Sürmene Dünya Pontus Helenizmi Sarayı”nın tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, Pontus Rumları’nın Anadolu’daki varlığının trajik bir şekilde son bulduğunu söyledi. Sakelaropulu ayrıca Pontus Rumları’nın “zulüm, katliam, şiddetli İslamlaştırma ve korkunç bir barbarlık” ile sistematik ve metodik bir şekilde soykırıma uğradığını iddia etti. Bu nedenle Rumların anavatanlarını terk ederek sığınmacı durumuna düştüklerini öne sürdü.Türk Dışişleri Bakanlığı ise bu açıklamaya tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında, Yunan Cumhurbaşkanı’na "Yakın tarihimiz hakkında sarf ettiği mesnetsiz ifadeler esefle karşılanmıştır" diyerek şunları ekledi:Pontus Rumları’nın tarihiTürkiye’nin Karadeniz bölgesinde yaşamış olan Pontus Rumları, ismini Antik Yunanca’da "Uzaklardaki deniz" anlamına gelen ‘pontos’ kelimesinden alıyor.Milattan önce 3’üncü yüzyılda Karadeniz’de Pontus Krallığı kurulmuştu. Zamanla güçlenen Pontus Krallığı milattan sonra 62’de Roma İmparatorluğu’na bağlandı. Bizans döneminde buradaki hükümdarlar, Pontus yerine Trabzon ismini kullandılar. 1461’de Osmanlı İmparatorluğu’nun kontrolü altına giren bölgede Rumlar yaşamaya devam etti.Pontus ismi ise 20. yüzyıl başında Yunan milliyetçileri tarafından yeniden gündeme getirildi. 1919'daki Paris Barış Konferansı'nda Pontus Cumhuriyeti adında bir devletin kurulması önerildi ancak gerçekleştirilemedi.30 Ocak 1923’te Lozan’da imzalanan sözleşmeyle, Türkiye’deki Rumlar Yunanistan, Yunanistan’daki Müslümanlar Türkiye vatandaşı olmuştu. Bu kapsamda gerçekleştirilen nüfus mübadelesi kapsamında Karadeniz'deki çok sayıda Rum da Yunanistan'a göç etti. Çeşitli kaynaklara göre göç edenlerin sayısının 200 bin civarında olduğu belirtiliyor.Yunanistan ile sorunlar neden çözülemiyor?Yunan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu’nun son açıklaması Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir tartışma konusu olarak yer edindi. Peki, son dönemde Ermenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan ile ilişkilerini normalleştirme yolunda adımlar atan Türkiye, Yunanistan ile de bunu başarabilir mi? Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras dönemi bu normalleşmeye örnek olarak gösterilebilir mi? Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça, bu konuyu Sputnik’e değerlendirdi.“Türk-Yunan ilişkilerinde Çipras hükümetleri dönemini bir bahar dönemi olmaktan çok Yunan tarafında siyasi iradenin başının şahsen diyaloga daha açık olduğu bir dönem olarak görebiliriz” diyen Tulça, şunları söyledi:‘Türk-Yunan ilişkileri için ABD veya AB katkısı çözüm getirmez’2022 yılında Türk-Yunan ilişkilerinde yaşanması beklenen gelişmeleri de değerlendiren Prof. Dr. Tulça, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220114/yunanistan-basbakani-micotakis-erdogan-ile-gorusebilirim-diyalog-kapisi-acik-1052740172.html

https://tr.sputniknews.com/20220113/yunanistan-abdden-aldigi-zirhli-araclari-ege-ve-mericte-kullanacak-1052684780.html

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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türkiye, yunanistan, aleksis çipras, trabzon, pontus rumları, kiriakos miçotakis, rum, türk dışişleri, ekaterini sakelaropulu, enis tulça, turan salcı