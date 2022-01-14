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Türkiye Basketbol Federasyonu, Kovid-19 protokolünü güncelledi
Türkiye Basketbol Federasyonu, Kovid-19 protokolünü güncelledi
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) protokolünde değişiklik yaptı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T01:21+0300
2022-01-14T01:21+0300
spor
protokol
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
koronavirüs
kovid-19
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TBF'nin yaptığı değişikliğe göre, maçın başlangıç saatine 48 saatten az kalan durumlarda takımda pozitif vakaya rastlanması halinde, aşı takvimini tamamlamamış kişilere antigen testi uygulanacak.Öncelikle takım doktoru, doktorun bulunmadığı durumlarda da yetkili kişi müsabakaya çıkacakların negatif olduğunu gösterir imzalı ve onaylı belgeyi maç başlamadan müsabaka temsilcisine vermekle yükümlü olacak.Kovid-19 teşhisi konan kişi, izolasyon süresi 7 gün olmasına rağmen 5. veya 6. gün alınacak negatif PCR testi neticesinde izolasyon süresini tamamlayarak antrenman ve müsabakalara katılabilecek.Maçları izlemek isteyen taraftarlar için de uygulamalarda değişikliğe gidildi. Buna göre, aşı takviminin tamamlanmasını takiben veya Kovid-19 PCR pozitif tanısı artı bir doz aşı sonrası 180 günü doldurmuş kişilerin kombine veya bilet alarak karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekecek.
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protokol, türkiye basketbol federasyonu (tbf), koronavirüs, kovid-19

Türkiye Basketbol Federasyonu, Kovid-19 protokolünü güncelledi

01:21 14.01.2022
© AABasketbol
Basketbol - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AA
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) protokolünde değişiklik yaptı.
TBF'nin yaptığı değişikliğe göre, maçın başlangıç saatine 48 saatten az kalan durumlarda takımda pozitif vakaya rastlanması halinde, aşı takvimini tamamlamamış kişilere antigen testi uygulanacak.
Öncelikle takım doktoru, doktorun bulunmadığı durumlarda da yetkili kişi müsabakaya çıkacakların negatif olduğunu gösterir imzalı ve onaylı belgeyi maç başlamadan müsabaka temsilcisine vermekle yükümlü olacak.
Kovid-19 teşhisi konan kişi, izolasyon süresi 7 gün olmasına rağmen 5. veya 6. gün alınacak negatif PCR testi neticesinde izolasyon süresini tamamlayarak antrenman ve müsabakalara katılabilecek.
Maçları izlemek isteyen taraftarlar için de uygulamalarda değişikliğe gidildi. Buna göre, aşı takviminin tamamlanmasını takiben veya Kovid-19 PCR pozitif tanısı artı bir doz aşı sonrası 180 günü doldurmuş kişilerin kombine veya bilet alarak karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekecek.
Basketbol - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
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