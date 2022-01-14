https://tr.sputniknews.com/20220114/turkiye-basketbol-federasyonu-kovid-19-protokolunu-guncelledi-1052724623.html

Türkiye Basketbol Federasyonu, Kovid-19 protokolünü güncelledi

Türkiye Basketbol Federasyonu, Kovid-19 protokolünü güncelledi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) protokolünde değişiklik yaptı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T01:21+0300

2022-01-14T01:21+0300

2022-01-14T01:21+0300

spor

protokol

türkiye basketbol federasyonu (tbf)

koronavirüs

kovid-19

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TBF'nin yaptığı değişikliğe göre, maçın başlangıç saatine 48 saatten az kalan durumlarda takımda pozitif vakaya rastlanması halinde, aşı takvimini tamamlamamış kişilere antigen testi uygulanacak.Öncelikle takım doktoru, doktorun bulunmadığı durumlarda da yetkili kişi müsabakaya çıkacakların negatif olduğunu gösterir imzalı ve onaylı belgeyi maç başlamadan müsabaka temsilcisine vermekle yükümlü olacak.Kovid-19 teşhisi konan kişi, izolasyon süresi 7 gün olmasına rağmen 5. veya 6. gün alınacak negatif PCR testi neticesinde izolasyon süresini tamamlayarak antrenman ve müsabakalara katılabilecek.Maçları izlemek isteyen taraftarlar için de uygulamalarda değişikliğe gidildi. Buna göre, aşı takviminin tamamlanmasını takiben veya Kovid-19 PCR pozitif tanısı artı bir doz aşı sonrası 180 günü doldurmuş kişilerin kombine veya bilet alarak karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekecek.

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protokol, türkiye basketbol federasyonu (tbf), koronavirüs, kovid-19