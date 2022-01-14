https://tr.sputniknews.com/20220114/turkiyede-dunyanin-ilk-bilinc-disi-imgeleri-sergisi-acildi-oze-donus-1052733239.html

Türkiye’de dünyanın ilk bilinç dışı imgeleri sergisi açıldı: ‘Öz’e Dönüş’

Türkiye’de dünyanın ilk bilinç dışı imgeleri sergisi açıldı: ‘Öz’e Dönüş’

Türkiye’de toplumun bilinç dışı dünyasına dair çok çarpıcı tabloları sergileyen ‘Öz’e Dönüş’, 8 Şubat’a kadar ziyaretçilerini bekliyor. FutureBright Group... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

istanbul

türkiye

sergi

metafor

bilinç

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Dünyada ve Türkiye’de bilinç dışı zihin imgelerinin yer aldığı ilk sergi ‘Öz’e Dönüş’ açıldı. FutureBright Sanat Vakfı ve ZMET Institute tarafından düzenlenen serginin açılışına bireylerin bilinç dışı dünyalarını açığa çıkaran ZMET araştırma yöntemini geliştiren Olson Zaltman şirketinin CEO’su Lindsay Zaltman katıldı. 8 Şubat'a kadar görülebilecek sergi Nişantaşı Maji Art Gallery’de bulunuyor. ‘Bu kadar gerçekçi ve yalın fikirler varken yorum üzerine yorum çıkmaya gerek kalmıyor’Ziyaretçilerini Türkiye’nin ruh haline doğru sıra dışı bir yolculuğa davet eden ‘Öz’e Dönüş’ için Zaltman, “Bu sergi benim için büyük bir ilham kaynağı oldu. Eşime de söyledim, bu sergi fikrini çalacağım. Eserler gerçekten çok güçlüler. Benim için çok enteresan çünkü, kolajlara sanat olarak baktığınızda bambaşka anlamlar çıkabiliyor” dedi. Serginin küratörü Beyza Uçak ise “Çok yorum gerektirmeyen bir sergi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Bu kadar gerçekçi ve yalın fikirler varken yorum üzerine yorum çıkmaya gerek kalmıyor. Umarım sizler de eserlere bakarken bu gücü hissedersiniz” şeklinde konuştu.‘Herkesin bilinçdışında bir sanatçı gizli’ZMET araştırmalarını Türkiye’ye getiren FutureBright Group kurucularından Akan Abdula ise sergi için “Herkesin bilinçdışında bir sanatçı gizli. Mantığa odaklandığımızda bu sanatçıyı göremiyoruz ama beynimizin derinliklerine inince ortaya çıkıyor” açıklamasını yaptı. Serginin açılışına pazarlama, medya, siyaset ve iletişim dünyasından önemli isimler katıldı. Sergi için 10 binin üzerinde bilinç dışı zihin imgesi analiz edildi.Araştırma yöntemlerinden biri olan ZMET, insanların bilinç dışındaki derin duygularına, tutum, talep, baskı ve korkularına zihin imgeleri ve metaforlar üzerinden ulaşıyor. ZMET Institute Türkiye ofisi, Türkiye ve bölge ülkelere hizmet verme amacıyla 2016 yılında kuruldu. ZMET modeli, Türkiye ve bölgedeki 13 ülkede FutureBright Group çatısı altındaki ZMET Institute tarafından kullanılıyor.Türkiye’nin bilinç dışındaki derin duyguları deşifre edebilmek için, FutureBright Group son iki yılın ZMET verisini tek bir havuzda topladı. Bu süreçte 1.200 ZMET görüşmesinden elde edilen 10 binin üzerinde bilinç dışı zihin imgesi analiz edildi. ‘Türkiye’nin İlk Bilinç Dışı İmgeleri Sergisi: Öz’e Dönüş’te, ZMET araştırmalarına katılmış kişilerin oluşturdukları kolajlardan seçkilere yer verilirken, kolektif bilinç dışımızdaki ortak duygularımız da metaforlar üzerinden en gerçek haliyle izleyiciyle buluşuyor.Türkiye’de günde 360 metafor kullanılıyorMetaforları ‘sıkıştırılmış derin duygu kümeleri’ olarak tanımlayan ZMET, Türkiye için ayrı bir anlam taşıyor. Zira Türkiye’de günde ortalama 360 metafor kullanılıyor ve bu metaforların Türkiye’nin bilinç dışını anlamak için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

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