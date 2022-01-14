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https://tr.sputniknews.com/20220114/turkiyenin-ilk-milli-istihbarat-gemisi-tcg-ufuk-envanterde--1052749304.html
Türkiye'nin ilk milli istihbarat gemisi TCG Ufuk envanterde
Türkiye'nin ilk milli istihbarat gemisi TCG Ufuk envanterde
Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk (A-591), 14 Ocak’ta düzenlenen törenle Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girdi. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T17:51+0300
2022-01-14T17:51+0300
2022-01-14T17:52+0300
multimedya
infografik
türkiye
gemi
milli
deniz kuvvetleri
aselsan
stm
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Sinyal ve elektronik istihbarat görevlerinde de kullanılabilecek TCG Ufuk, bu özelliğiyle ‘Türkiye’nin ilk milli istihbarat gemisi’ olarak da adlandırılıyor. Geminin teknik özelliklerine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, türkiye, gemi, milli, deniz kuvvetleri, инфографика, aselsan, stm
Türkiye'nin ilk milli istihbarat gemisi TCG Ufuk envanterde 17:51 14.01.2022 (güncellendi: 17:52 14.01.2022)
Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk (A-591), 14 Ocak’ta düzenlenen törenle Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girdi.
Sinyal ve elektronik istihbarat görevlerinde de kullanılabilecek TCG Ufuk, bu özelliğiyle ‘Türkiye’nin ilk milli istihbarat gemisi’ olarak da adlandırılıyor. Geminin teknik özelliklerine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.