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Türkiye'nin ilk milli istihbarat gemisi TCG Ufuk envanterde
Türkiye'nin ilk milli istihbarat gemisi TCG Ufuk envanterde
Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk (A-591), 14 Ocak’ta düzenlenen törenle Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girdi. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
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gemi
milli
deniz kuvvetleri
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Sinyal ve elektronik istihbarat görevlerinde de kullanılabilecek TCG Ufuk, bu özelliğiyle ‘Türkiye’nin ilk milli istihbarat gemisi’ olarak da adlandırılıyor. Geminin teknik özelliklerine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, türkiye, gemi, milli, deniz kuvvetleri, инфографика, aselsan, stm

Türkiye'nin ilk milli istihbarat gemisi TCG Ufuk envanterde

17:51 14.01.2022 (güncellendi: 17:52 14.01.2022)
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Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk (A-591), 14 Ocak’ta düzenlenen törenle Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girdi.
Sinyal ve elektronik istihbarat görevlerinde de kullanılabilecek TCG Ufuk, bu özelliğiyle ‘Türkiye’nin ilk milli istihbarat gemisi’ olarak da adlandırılıyor. Geminin teknik özelliklerine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
TCG Ufuk (A-591) - Sputnik Türkiye
TCG Ufuk (A-591) - Sputnik Türkiye
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