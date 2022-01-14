https://tr.sputniknews.com/20220114/turkiyenin-ilk-milli-istihbarat-gemisi-tcg-ufuk-envanterde--1052749304.html

Türkiye'nin ilk milli istihbarat gemisi TCG Ufuk envanterde

Türkiye'nin ilk milli istihbarat gemisi TCG Ufuk envanterde

Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk (A-591), 14 Ocak’ta düzenlenen törenle Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girdi. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

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Sinyal ve elektronik istihbarat görevlerinde de kullanılabilecek TCG Ufuk, bu özelliğiyle ‘Türkiye’nin ilk milli istihbarat gemisi’ olarak da adlandırılıyor. Geminin teknik özelliklerine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, türkiye, gemi, milli, deniz kuvvetleri, инфографика, aselsan, stm