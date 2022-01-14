Üç ülkenin barış güçleri Kazakistan’dan ayrıldı

Ermenistan ve Tacikistan’dan KGAÖ barış güçleri, Rusya’ya ait dört İl-76 askeri uçağıyla Almatı’dan ayrıldı. Ermeni askerleri üç uçakla, ülkeye askeri teçhizat getirmeyen Tacik askerleri de bir uçakla gitti. Kırgız barış güleri de kendi araç konvoyuyla Almatı’dan dönüş yaptı. Dajiang zırhlı araçlarının da olduğu konvoyun güvenliğini de kendileri sağladı. Tacik askerlerinin bulunduğu uçakta Kazakistan Kara Kuvvetleri Askeri Enstitüsü’nde öğrenim gören 31 öğrenci de tatil için ülkelerine döndü. KGAÖ operasyon merkezi de bu binada bulunuyordu. Kazakistan’daki barış gücü operasyonuna Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan askerler katıldı. KGAÖ güçleri stratejik açıdan önemli yapıları korudu. Dün barış güçlerinin görevlerini başarıyla tamamladığı ve daimi olarak konuşlandıkları yerlere dönüşlerinin başladığı duyuruldu.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) bağlı olarak Ermenistan, Tacikistan, Kırgızistan’dan gelen barış güçleri Kazakistan’dan çıkış yaptı.
Ermenistan ve Tacikistan’dan KGAÖ barış güçleri, Rusya’ya ait dört İl-76 askeri uçağıyla Almatı’dan ayrıldı. Ermeni askerleri üç uçakla, ülkeye askeri teçhizat getirmeyen Tacik askerleri de bir uçakla gitti.
Kırgız barış güleri de kendi araç konvoyuyla Almatı’dan dönüş yaptı. Dajiang zırhlı araçlarının da olduğu konvoyun güvenliğini de kendileri sağladı. Tacik askerlerinin bulunduğu uçakta Kazakistan Kara Kuvvetleri Askeri Enstitüsü’nde öğrenim gören 31 öğrenci de tatil için ülkelerine döndü. KGAÖ operasyon merkezi de bu binada bulunuyordu.
Kazakistan’daki barış gücü operasyonuna Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan askerler katıldı. KGAÖ güçleri stratejik açıdan önemli yapıları korudu. Dün barış güçlerinin görevlerini başarıyla tamamladığı ve daimi olarak konuşlandıkları yerlere dönüşlerinin başladığı duyuruldu.