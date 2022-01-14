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Uçan çatı elektrik tellerini kopardı: Solunum cihazına bağlı genç için zamanla yarıştılar
Uçan çatı elektrik tellerini kopardı: Solunum cihazına bağlı genç için zamanla yarıştılar
İzmir’in Gaziemir ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle müstakil bir evin uçan çatısı elektrik tellerini kopardı. Sokakta bulunan birçok ev elektriksiz... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T01:16+0300
2022-01-14T01:16+0300
yaşam
izmir
elektrik
şiddetli rüzgar
solunum cihazı
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Dün akşam saatlerinde İzmir’in Gaziemir ilçesindeki Beyazevler mahallesi 544 Sokak'ta, kentte hakim olan şiddetli fırtına nedeniyle inşaat halindeki müstakil bir evin çatısı uçtu Uçan çatı sokakta bulunan elektrik tellerini koparırken, bir araçta çatının altında kaldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Solunum cihazına bağlı hasta için seferber oldularSokakta bulunan 3 katlı bina kopan tellerden dolayı elektriksiz kalırken, binanın 1’inci katında oturan ve yaklaşık 2 yıldır solunum cihazına bağlı olarak yaşayan 23 yaşındaki Okan Şahin için yakınları ve komşuları adeta zamanla yarıştı. Yolun karşı tarafında bulunan bir binadan uzatma kabloları ile Şahin’in yaşadığı daireye elektrik çekilerek hastanın kullanmış olduğu başta solunum cihazı olmak üzere diğer cihazlar elektriğe bağladı.'Kablolar uzatarak karşı komşudan elektrik çektik'Oğlunun yaklaşık 2 yıldır solunum cihazına bağlı olarak yaşadığını ve çatının uçmasından dolayı elektrik tellerinin kopmasıyla binalarında yaşanan elektrik kesintisinin kendilerini büyük bir paniğe sevk ettiğini dile getiren anne Melahat Şahin, “Çatının uçmasıyla elektrik telleri koptu. Çocuğum üç tane makineye bağlı yaşıyor. Elektrikler kesildiği zaman nefes almakta güçlük çekiyor. Kablolar uzatarak karşı komşudan elektrik çektik. Cihazları da bu sayede elektriğe bağladık. Ardından yetkililer gelerek elektrik arızasını giderdi” dedi.Öte yandan çatının altında kalan araç itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılırken, çatının şiddetli rüzgar nedeniyle bu sabah saatlerinde yapılan çalışmanın ardından bulunduğu yerden kaldırılacağı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220112/siddetli-ruzgar-binanin-dis-cephesini-soktu-1052654336.html
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izmir, elektrik, şiddetli rüzgar, solunum cihazı

Uçan çatı elektrik tellerini kopardı: Solunum cihazına bağlı genç için zamanla yarıştılar

01:16 14.01.2022
© İHA / Mustafa İçİzmir’in Gaziemir ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle müstakil bir evin uçan çatısı elektrik tellerini kopardı. Sokakta bulunan birçok ev elektriksiz kalırken, solunum cihazına bağlı bir hasta için yakınları ve komşuları karşı binadan kablolarla elektrik çekerek, cihazları elektriğe bağladı.
İzmir’in Gaziemir ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle müstakil bir evin uçan çatısı elektrik tellerini kopardı. Sokakta bulunan birçok ev elektriksiz kalırken, solunum cihazına bağlı bir hasta için yakınları ve komşuları karşı binadan kablolarla elektrik çekerek, cihazları elektriğe bağladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© İHA / Mustafa İç
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İzmir’in Gaziemir ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle müstakil bir evin uçan çatısı elektrik tellerini kopardı. Sokakta bulunan birçok ev elektriksiz kalırken, solunum cihazına bağlı bir hasta için yakınları ve komşuları karşı binadan kablolarla elektrik çekerek, cihazları elektriğe bağladı.
Dün akşam saatlerinde İzmir’in Gaziemir ilçesindeki Beyazevler mahallesi 544 Sokak'ta, kentte hakim olan şiddetli fırtına nedeniyle inşaat halindeki müstakil bir evin çatısı uçtu
Uçan çatı sokakta bulunan elektrik tellerini koparırken, bir araçta çatının altında kaldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Solunum cihazına bağlı hasta için seferber oldular

Sokakta bulunan 3 katlı bina kopan tellerden dolayı elektriksiz kalırken, binanın 1’inci katında oturan ve yaklaşık 2 yıldır solunum cihazına bağlı olarak yaşayan 23 yaşındaki Okan Şahin için yakınları ve komşuları adeta zamanla yarıştı. Yolun karşı tarafında bulunan bir binadan uzatma kabloları ile Şahin’in yaşadığı daireye elektrik çekilerek hastanın kullanmış olduğu başta solunum cihazı olmak üzere diğer cihazlar elektriğe bağladı.

'Kablolar uzatarak karşı komşudan elektrik çektik'

Oğlunun yaklaşık 2 yıldır solunum cihazına bağlı olarak yaşadığını ve çatının uçmasından dolayı elektrik tellerinin kopmasıyla binalarında yaşanan elektrik kesintisinin kendilerini büyük bir paniğe sevk ettiğini dile getiren anne Melahat Şahin, “Çatının uçmasıyla elektrik telleri koptu. Çocuğum üç tane makineye bağlı yaşıyor. Elektrikler kesildiği zaman nefes almakta güçlük çekiyor. Kablolar uzatarak karşı komşudan elektrik çektik. Cihazları da bu sayede elektriğe bağladık. Ardından yetkililer gelerek elektrik arızasını giderdi” dedi.
Öte yandan çatının altında kalan araç itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılırken, çatının şiddetli rüzgar nedeniyle bu sabah saatlerinde yapılan çalışmanın ardından bulunduğu yerden kaldırılacağı öğrenildi.
Şiddetli rüzgar binanın dış cephesini yerinden söktü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
TÜRKİYE
Şiddetli rüzgar binanın dış cephesini söktü
12 Ocak, 11:36
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