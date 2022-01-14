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https://tr.sputniknews.com/20220114/ukraynada-bakanlik-sitelerine-siber-saldiri-korsanlar-ukraynalilara-yonelik-tehditler-yerlestirdi-1052754296.html
Ukrayna’da bakanlık sitelerine siber saldırı: Korsanlar Ukraynalılara yönelik tehditler yerleştirdi
Ukrayna’da bakanlık sitelerine siber saldırı: Korsanlar Ukraynalılara yönelik tehditler yerleştirdi
Ukrayna’da, Dışişleri Bakanlığı ile Tarım Politikası ve Gıda Bakanlığı’nın internet sitesine korsan saldırısı düzenlendi. Sitelerin ana sayfalarına... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T20:50+0300
2022-01-14T20:50+0300
dünya
ukrayna
saldırı
korsan
siber
oleg nikolenko
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yoğun korsan saldırısı sonucu Dışişleri Bakanlığı ve bazı diğer devlet kurumlarının internet siteleri geçici olarak çalışmıyor. Uzmanlarımız IT-sistemlerinin yeniden faaliyete geçmesi için uğraşıyor. Olası rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” diye yazdı.Daha önce Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın internet sitesine saldırı düzenlenerek Ukraynalılara yönelik 3 dilde tehdit yayınlanmıştı.Tehdit mesajında, Ukraynalıların tüm kişisel bilgilerinin “ortak ağa” yüklendiği ve kişisel bilgisayarlarındaki tüm verilerin kurtarma olasılığı olmadan imha edileceği belirtilerek, “Hakkınızdaki tüm bilgilere açık erişim sağlandı, korkun ve en kötüsünü bekleyin. Bu, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz için intikam. Volin, OUN-UPA, Galiçya, Polesye ve tarihi topraklar için intikam” ifadesine yer verilmişti.Volin, Galiçya ve Polesye’de, 2. Dünya Savaşı sırasında, Nazilerle işbirliği yapan aşırı milliyetçi Ukrayna İsyan Ordusu tarafından etnik Polonyalı sivil halka yönelik soykırım uygulanmıştı.
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ukrayna, saldırı, korsan, siber, oleg nikolenko

Ukrayna’da bakanlık sitelerine siber saldırı: Korsanlar Ukraynalılara yönelik tehditler yerleştirdi

20:50 14.01.2022
© REUTERS / Kacper Pempel/IllustrationHacker / Siber saldırı
Hacker / Siber saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration
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Ukrayna’da, Dışişleri Bakanlığı ile Tarım Politikası ve Gıda Bakanlığı’nın internet sitesine korsan saldırısı düzenlendi. Sitelerin ana sayfalarına Ukraynalılara yönelik tehditler yerleştirildi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yoğun korsan saldırısı sonucu Dışişleri Bakanlığı ve bazı diğer devlet kurumlarının internet siteleri geçici olarak çalışmıyor. Uzmanlarımız IT-sistemlerinin yeniden faaliyete geçmesi için uğraşıyor. Olası rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” diye yazdı.
Daha önce Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın internet sitesine saldırı düzenlenerek Ukraynalılara yönelik 3 dilde tehdit yayınlanmıştı.
Tehdit mesajında, Ukraynalıların tüm kişisel bilgilerinin “ortak ağa” yüklendiği ve kişisel bilgisayarlarındaki tüm verilerin kurtarma olasılığı olmadan imha edileceği belirtilerek, “Hakkınızdaki tüm bilgilere açık erişim sağlandı, korkun ve en kötüsünü bekleyin. Bu, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz için intikam. Volin, OUN-UPA, Galiçya, Polesye ve tarihi topraklar için intikam” ifadesine yer verilmişti.
Volin, Galiçya ve Polesye’de, 2. Dünya Savaşı sırasında, Nazilerle işbirliği yapan aşırı milliyetçi Ukrayna İsyan Ordusu tarafından etnik Polonyalı sivil halka yönelik soykırım uygulanmıştı.
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