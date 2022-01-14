https://tr.sputniknews.com/20220114/ukraynada-bakanlik-sitelerine-siber-saldiri-korsanlar-ukraynalilara-yonelik-tehditler-yerlestirdi-1052754296.html

Ukrayna’da bakanlık sitelerine siber saldırı: Korsanlar Ukraynalılara yönelik tehditler yerleştirdi

Ukrayna’da bakanlık sitelerine siber saldırı: Korsanlar Ukraynalılara yönelik tehditler yerleştirdi

Ukrayna’da, Dışişleri Bakanlığı ile Tarım Politikası ve Gıda Bakanlığı’nın internet sitesine korsan saldırısı düzenlendi. Sitelerin ana sayfalarına... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T20:50+0300

2022-01-14T20:50+0300

2022-01-14T20:50+0300

dünya

ukrayna

saldırı

korsan

siber

oleg nikolenko

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yoğun korsan saldırısı sonucu Dışişleri Bakanlığı ve bazı diğer devlet kurumlarının internet siteleri geçici olarak çalışmıyor. Uzmanlarımız IT-sistemlerinin yeniden faaliyete geçmesi için uğraşıyor. Olası rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” diye yazdı.Daha önce Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın internet sitesine saldırı düzenlenerek Ukraynalılara yönelik 3 dilde tehdit yayınlanmıştı.Tehdit mesajında, Ukraynalıların tüm kişisel bilgilerinin “ortak ağa” yüklendiği ve kişisel bilgisayarlarındaki tüm verilerin kurtarma olasılığı olmadan imha edileceği belirtilerek, “Hakkınızdaki tüm bilgilere açık erişim sağlandı, korkun ve en kötüsünü bekleyin. Bu, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz için intikam. Volin, OUN-UPA, Galiçya, Polesye ve tarihi topraklar için intikam” ifadesine yer verilmişti.Volin, Galiçya ve Polesye’de, 2. Dünya Savaşı sırasında, Nazilerle işbirliği yapan aşırı milliyetçi Ukrayna İsyan Ordusu tarafından etnik Polonyalı sivil halka yönelik soykırım uygulanmıştı.

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ukrayna, saldırı, korsan, siber, oleg nikolenko