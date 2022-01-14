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Yarın Türkiye-Rusya İş Konseyi başkanlık seçimleri yapılacak
Yarın Türkiye-Rusya İş Konseyi başkanlık seçimleri yapılacak
15 Ocak’ta İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde DEİK İş Konseyleri Seçimli Olağan Genel Kurulları gerçekleştirilecek. Toplantıda, Türkiye-Rusya İş Konseyi... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T18:02+0300
2022-01-14T18:02+0300
görüş
rusya
türkiye
seçim
deik
ali galip savaşır
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Bu sene başkan adayı, yıllardır Türkiye-Rusya İş Konseyi’nde başkan yardımcılığını yapmış ve şu anda Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrasya Komitesi Başkanı olan Ali Galip Savaşır da oldu.Türkiye-Rusya İş Konseyi kapsamında planlarını Sputnik’e anlatan Ali Galip Savaşır, adaylığını, kurumu daha aktif kılmak, katılımcı faaliyetlerini artırmak ve sonuç odaklı etkinlikleri çoğaltmak amacıyla koyduğunu söyleyerek “DEİK İş Konseyleri seçimli genel kurulunda, Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanlığı için daha aktif olmak, katılımcı faaliyetlerini artırmak ve sonuç odaklı etkinlikleri çoğaltmak amacıyla aday oldum” ifadelerini kullandı.25 yıldır Moskova’da yaşadığını belirten Savaşır, iki ülke arasında ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi adına sosyal sorumluluk projelerini de üstlendiğini söyledi:
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rusya, türkiye, seçim, deik, ali galip savaşır

Yarın Türkiye-Rusya İş Konseyi başkanlık seçimleri yapılacak

18:02 14.01.2022
© Sputnik / Fuad SafarovDTİK Avrasya Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır
DTİK Avrasya Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Fuad Safarov
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Amur Gadjiev - Sputnik Türkiye
Amur Gadjiev
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15 Ocak’ta İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde DEİK İş Konseyleri Seçimli Olağan Genel Kurulları gerçekleştirilecek. Toplantıda, Türkiye-Rusya İş Konseyi yeni Başkanı’nın da seçilmesi bekleniyor.
Bu sene başkan adayı, yıllardır Türkiye-Rusya İş Konseyi’nde başkan yardımcılığını yapmış ve şu anda Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrasya Komitesi Başkanı olan Ali Galip Savaşır da oldu.
Türkiye-Rusya İş Konseyi kapsamında planlarını Sputnik’e anlatan Ali Galip Savaşır, adaylığını, kurumu daha aktif kılmak, katılımcı faaliyetlerini artırmak ve sonuç odaklı etkinlikleri çoğaltmak amacıyla koyduğunu söyleyerek “DEİK İş Konseyleri seçimli genel kurulunda, Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanlığı için daha aktif olmak, katılımcı faaliyetlerini artırmak ve sonuç odaklı etkinlikleri çoğaltmak amacıyla aday oldum” ifadelerini kullandı.
25 yıldır Moskova’da yaşadığını belirten Savaşır, iki ülke arasında ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi adına sosyal sorumluluk projelerini de üstlendiğini söyledi:
“25 yıldır Moskova’da yaşamaktayım. 2010-2012 yıllarında bir dönem Rus-Türk İşadamları Birliği’nin (RTİB) başkanlık görevini yürüttüm. 2011’den bu yana Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrasya Komitesi Başkanı, DEİK İş Konseyimizde ise 2015 yılından bu yana Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Birçok kriz ve zorlu süreçlerden geçip bugünlere getirdiğim ticari faaliyetlerimin yanında iki ülke arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi adına sosyal sorumluluk projelerinde bizzat görev alıyor ve ayrıca koordine ediyorum. Kendimi sorumlu hissettiğim Türk-Rus ticari ve kültürel tüm ilişkilerin her noktasında gösterdiğim bu çabaların, Türkiye Rusya İş Konseyi Başkanlığına seçilmem durumunda daha faydalı olabileceğimi düşündüğüm için aday oldum.”
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