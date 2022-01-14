Yarın Türkiye-Rusya İş Konseyi başkanlık seçimleri yapılacak

“25 yıldır Moskova’da yaşamaktayım. 2010-2012 yıllarında bir dönem Rus-Türk İşadamları Birliği’nin (RTİB) başkanlık görevini yürüttüm. 2011’den bu yana Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrasya Komitesi Başkanı, DEİK İş Konseyimizde ise 2015 yılından bu yana Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Birçok kriz ve zorlu süreçlerden geçip bugünlere getirdiğim ticari faaliyetlerimin yanında iki ülke arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi adına sosyal sorumluluk projelerinde bizzat görev alıyor ve ayrıca koordine ediyorum. Kendimi sorumlu hissettiğim Türk-Rus ticari ve kültürel tüm ilişkilerin her noktasında gösterdiğim bu çabaların, Türkiye Rusya İş Konseyi Başkanlığına seçilmem durumunda daha faydalı olabileceğimi düşündüğüm için aday oldum.”