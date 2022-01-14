https://tr.sputniknews.com/20220114/yerli-irk-av-kopekleri-ilk-defa-dedektor-kopek-olarak-yetistiriliyor-kacak-gocmenleri-de-bulacak-1052736760.html

Yerli ırk av köpekleri ilk defa 'dedektör köpek' olarak kullanılacak: Kaçak göçmenleri de bulacak

Yerli ırk av köpekleri ilk defa 'dedektör köpek' olarak kullanılacak: Kaçak göçmenleri de bulacak

Ticaret Bakanlığının Köpek Eğitim Merkezi'nde ilk defa yerli ırklar da 'dedektör köpek' olarak yetiştiriliyor. Tarsus çatalburun cinsi Maço ve Çapkın adlı... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T12:46+0300

2022-01-14T12:46+0300

2022-01-14T12:51+0300

dedektör

türkiye

köpek

göçmen

narkotik köpeği

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Ticaret Bakanlığı'nın Köpek Eğitim Merkezi, 2017 yılından itibaren Dünya Gümrük Örgütü nezdinde uluslararası eğitim merkezi olarak akredite edilirken, bu merkezde kaçakçılıkla mücadele kapsamında görev yapan dedektör köpekler yetiştiriliyor.Merkezde, ilk defa yerli ırklar da bu amaçla eğitilirken Maço ve Çapkın adındaki Tarsus çatalburun cins köpekler, eğitimlerini tamamladı. Köpekler, kısa süre içinde görev yerlerinde narkotik köpeği olarak hizmet vermeye başlayacak.Köpek Eğitim Merkezi Müdürü Uygur Ataseven, merkezde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.'Sahibiyle iş birliği, eğitime ve görev tanımına uygunlukta bu köpeklerin diğerlerinden hiçbir farkı yok'Geçmişte yurt dışından köpek alındığını belirten Ataseven, "Daha sonra kendi köpeklerimizi yetiştirmeye başladık. 'Kendi milli ırklarımızla ilgili çalışma yapabilir miyiz?' dedik. Önce Tarsus çatalburun köpeğini aldık, 2 tane köpekle başladık. Bu köpek av köpeği cinsi. Kokuyla ilgili sıkıntısı yoktu. Eğitim standartlarımızı sağlayan yapıya sahip olduğunu gördük. Sahibiyle iş birliği, eğitime ve görev tanımına uygunlukta bu köpeklerin diğerlerinden hiçbir farkı yok" dedi.Ataseven, bu yıl da yerli ırk köpeklerin eğitimine devam edeceklerini vurgulayarak, "Tarsus çatalburunla başladık, Anadolu sultan tazısı temin ettik, onlar gelecek. Trabzon zerdava cinsi köpekler gelecek, onlarla devam edeceğiz. Bu ırkların yurt dışına tanıtımı konusunda da ilerleyen dönemde çalışmalar yapılacak" diye konuştu.Göçmen kaçakçılığı için de köpek yetiştirildiHalen 35 ildeki 55 idarede 230 dedektör köpeğin 6 branşta hizmet verdiğini aktaran Ataseven, göçmen kaçakçılığıyla mücadele için yetiştirilen köpeklerden yakın zamanda canlı arama köpeği olarak istifade edileceğini söyledi:Uyuşturucu, patlayıcı ve silah, çay ve tütün, para ve canlı insan arayan dedektör köpekler olduğuna dikkati çeken Ataseven, "Tabii ki bunları artırmak istiyoruz. Milli ırklarla ilgili Tarsus çatalburun köpeği yanında Trabzon zerdava ve Anadolu sultan tazısı cinsi köpeği temin edip bu sene de onların olabilirliği konusunda çalışma yapacağız. Büyük bir ihtimalle de olacaklar" dedi.Yerli ırk köpeklerin damızlık temin edilerek merkezde üretileceği bilgisini veren Ataseven, bu köpekleri koku konusunda iyi oldukları için narkotik alanında kullanmayı düşündüklerini söyledi.Ataseven, geçen yıl yakalanan 10 bin 800 kilogram uyuşturucunun 4 bin 600 kilogramına dedektör köpeklerin katkı sağladığını belirterek, "1200 kilogram çay ve 3 milyon 600 bin paket sigara yakalamasına da katkıları oldu" diye konuştu.Uygur Ataseven, Dünya Gümrük Örgütü ile yapılan görüşmeler doğrultusunda, hem merkezde hem de yurt dışında eğitim çalışmaları olacağını sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220114/yuksekovada-durdurulan-kamyonetteki-53-kilo-eroini-narkotik-kopekleri-tipi-ve-pars-buldu-1052723226.html

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dedektör, köpek, göçmen, narkotik köpeği