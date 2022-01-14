https://tr.sputniknews.com/20220114/yuksekovada-durdurulan-kamyonetteki-53-kilo-eroini-narkotik-kopekleri-tipi-ve-pars-buldu-1052723226.html

Yüksekova'da durdurulan kamyonetteki 53 kilo eroini narkotik köpekleri 'Tipi' ve 'Pars' buldu

Yüksekova'da durdurulan kamyonetteki 53 kilo eroini narkotik köpekleri 'Tipi' ve 'Pars' buldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu kamyonette narkotik köpekleri 'Tipi' ve 'Pars' ile yapılan aramada, 2 çuval... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T00:51+0300

2022-01-14T00:51+0300

2022-01-14T00:51+0300

türkiye

hakkari

köpek

narkotik

eroin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1052723201_0:22:1000:585_1920x0_80_0_0_1eebf3fd22d0bbd288fb016ba5c84d0e.jpg

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova ilçesinden batı illerine yüksek miktarda uyuşturucu madde götürüleceği ihbarı aldı.İhbar üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldığı bir kamyoneti ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpekleri 'Tipi' ve 'Pars' ile kamyonette yapılan aramada, 2 çuval içerisinde 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.

türkiye

hakkari

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hakkari, köpek, narkotik, eroin