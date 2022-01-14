https://tr.sputniknews.com/20220114/yunanistan-basbakani-micotakis-erdogan-ile-gorusebilirim-diyalog-kapisi-acik-1052740172.html

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Erdoğan ile görüşebilirim, diyalog kapısı açık

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Erdoğan ile görüşebilirim, diyalog kapısı açık

Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile diyalog kapısının açık olduğunu söyleyerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kişisel görüşme olasılığım her zaman... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T13:46+0300

2022-01-14T13:46+0300

2022-01-14T13:51+0300

dünya

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türkiye-yunanistan ilişkileri

kiryakos miçotakis

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ANT1 televizyon kanalına konuşan Miçotakis, Türkiye ile diyalog kapısının açık olduğunu söyleyerek, "Diyalog kapısı açık ve benim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kişisel görüşme olasılığım her zaman var." dedi.'Sonsuza kadar komşu olacağız'Türkiye ve Yunanistan'ın komşu olduklarını vurgulayan Miçotakis, "Sonsuza kadar komşu olacağız, coğrafya bizi birlikte yaşamaya mahkum ediyor. İş birliği ya da gerilim yolunu seçmek Türkiye'nin elinde. Biz iki ihtimale de hazırız" ifadelerini kullandı.'ABD'nin Doğu Akdeniz Boru Hattı'ndan desteğini çekmesi çok önemli değil'Öte yandan Miçotakis, ABD'nin Doğu Akdeniz Boru Hattı'ndan (EastMed) desteğini çekmesinin, Yunanistan için önemli olmadığını söyledi. ABD'nin EastMed'den desteğini çekmesine ilişkin soruya verdiği yanıtta Miçotakis, "Bunun çok önemli olduğunu düşünmüyorum" şeklinde yanıtladı.EastMed'in bir yatırım projesi olduğuna işaret eden Miçotakis, projenin sürdürülebilir olup olmadığına, piyasanın karar vereceğini ileri sürdü.Miçotakis, Mısır'dan Yunanistan'a sıvılaştırılmış doğal gaz taşınmasına ve Mısır'da güneş enerjisinden elde edilecek elektriğin Yunanistan ve Avrupa'ya satılmasına ilişkin projeleri EastMed'e alternatif olarak değerlendirdi.Rafale tipi savaş uçaklarının Yunanistan'a ilk teslimatı gelecek haftaÜlkenin "caydırıcı gücünü", mali imkanlar çerçevesinde sürekli artırmakla yükümlü olduğunu söyleyen Miçotakis, "İlk Rafaleler gelecek hafta ülkemize gelecek" diye konuştu.Miçotakis, Yunan Deniz Kuvvetlerinin silahlanma programında da önemli gelişmeler olacağını belirterek konuya ilişkin duyuruların, yakın bir tarihte yapılacağını kaydetti.Ekonomik kriz nedeniyle Silahlı Kuvvetlere yapılan yatırımların 10 yıldır aksadığını ifade eden Miçotakis, ordunun gelecek 30 yıl için güçlendirileceğini ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20210710/yunanistan-disisleri-bakani-dendias-cumhurbaskani-erdogan-bolgede-onemli-bir-liderdir-1044938230.html

https://tr.sputniknews.com/20220112/abdnin-eastmed-projesinden-u-donusu-yapmasi-projenin-elverissiz-ve-siyasi-oldugu-gosteriyor-1052680564.html

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recep tayyip erdoğan, türkiye, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, kiryakos miçotakis