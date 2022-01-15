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İngiltere'de polise daha fazla yetki veren yasa tasarısı protesto edildi
İngiltere'de polise daha fazla yetki veren yasa tasarısı protesto edildi
İngiltere’nin başkenti Londra'da polise gösterilere müdahalede daha fazla yetki veren yasa tasarısına karşı protesto gösterisi yapıldı. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
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фото, ingiltere, londra, polis, protesto

İngiltere'de polise daha fazla yetki veren yasa tasarısı protesto edildi

17:35 15.01.2022
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İngiltere’nin başkenti Londra'da polise gösterilere müdahalede daha fazla yetki veren yasa tasarısına karşı protesto gösterisi yapıldı.
© AFP 2021 / JUSTIN TALLIS

Değişik gruplara mensup binlerce gösterici, yerel saatle 12.00'da Holborn semtindeki Lincoln Parkı'nda bir araya geldi.

'Polise daha fazla yetkiye hayır', 'Hakkımızı koruyun', 'Polis her yerde, adalet hiçbir yerde' yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, tasarının geri çekilmesini istedi.

Değişik gruplara mensup binlerce gösterici, yerel saatle 12.00&#x27;da Holborn semtindeki Lincoln Parkı&#x27;nda bir araya geldi.&#x27;Polise daha fazla yetkiye hayır&#x27;, &#x27;Hakkımızı koruyun&#x27;, &#x27;Polis her yerde, adalet hiçbir yerde&#x27; yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, tasarının geri çekilmesini istedi. - Sputnik Türkiye
1/6
© AFP 2021 / JUSTIN TALLIS

Değişik gruplara mensup binlerce gösterici, yerel saatle 12.00'da Holborn semtindeki Lincoln Parkı'nda bir araya geldi.

'Polise daha fazla yetkiye hayır', 'Hakkımızı koruyun', 'Polis her yerde, adalet hiçbir yerde' yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, tasarının geri çekilmesini istedi.

© AFP 2021 / JUSTIN TALLIS

Göstericiler, burada yapılan konuşmaların ardından Londra'nın işlek caddelerinde yürüyüş yaptı.

Kentte trafiğin durmasına neden olan gösteride, polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Göstericiler, burada yapılan konuşmaların ardından Londra&#x27;nın işlek caddelerinde yürüyüş yaptı.Kentte trafiğin durmasına neden olan gösteride, polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. - Sputnik Türkiye
2/6
© AFP 2021 / JUSTIN TALLIS

Göstericiler, burada yapılan konuşmaların ardından Londra'nın işlek caddelerinde yürüyüş yaptı.

Kentte trafiğin durmasına neden olan gösteride, polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

© AFP 2021 / JUSTIN TALLIS

Göstericilerden biri, basına verdiği görüşte polise daha fazla yetkiler veren yasa tasarısının barışçıl gösterileri ve demokratik hakları ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi.

Ülkede hakların korunması için mücadele edeceklerini kaydeden gösterici, yasayla ülkenin 'otokratik' bir yönetime yöneldiğini aktardı.

Göstericilerden biri, basına verdiği görüşte polise daha fazla yetkiler veren yasa tasarısının barışçıl gösterileri ve demokratik hakları ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi.Ülkede hakların korunması için mücadele edeceklerini kaydeden gösterici, yasayla ülkenin &#x27;otokratik&#x27; bir yönetime yöneldiğini aktardı. - Sputnik Türkiye
3/6
© AFP 2021 / JUSTIN TALLIS

Göstericilerden biri, basına verdiği görüşte polise daha fazla yetkiler veren yasa tasarısının barışçıl gösterileri ve demokratik hakları ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi.

Ülkede hakların korunması için mücadele edeceklerini kaydeden gösterici, yasayla ülkenin 'otokratik' bir yönetime yöneldiğini aktardı.

© AFP 2021 / JUSTIN TALLIS

Gelecek hafta Lordlar Kamarası'nda görüşülecek tartışmalı tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek.

Belirli bir gürültü seviyesi belirlenebilecek ve gürültünün bir kurumun işlerini aksatacak, çevredeki kişiler üzerinde ciddi etki oluşturacak noktaya varması halinde gösteriye müdahale edilebilecek.

Gelecek hafta Lordlar Kamarası&#x27;nda görüşülecek tartışmalı tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek.Belirli bir gürültü seviyesi belirlenebilecek ve gürültünün bir kurumun işlerini aksatacak, çevredeki kişiler üzerinde ciddi etki oluşturacak noktaya varması halinde gösteriye müdahale edilebilecek. - Sputnik Türkiye
4/6
© AFP 2021 / JUSTIN TALLIS

Gelecek hafta Lordlar Kamarası'nda görüşülecek tartışmalı tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek.

Belirli bir gürültü seviyesi belirlenebilecek ve gürültünün bir kurumun işlerini aksatacak, çevredeki kişiler üzerinde ciddi etki oluşturacak noktaya varması halinde gösteriye müdahale edilebilecek.

© AFP 2021 / JUSTIN TALLIS

İçişleri Bakanı, parlamento onayı olmadan nelerin kurumlar ve halk için "ciddi aksaklık" oluşturduğunu tanımlama yetkisine sahip olacak. Dolayısıyla bakan, "ciddi aksaklık" oluşturduğuna karar vererek herhangi bir protestonun bitirilmesini isteyebilecek.

Resmi araçların yolunun kesilmesine müsaade edilmeyeceği için parlamento yakınlarındaki gösterilere de sınırlama getirilebilecek.

İçişleri Bakanı, parlamento onayı olmadan nelerin kurumlar ve halk için &quot;ciddi aksaklık&quot; oluşturduğunu tanımlama yetkisine sahip olacak. Dolayısıyla bakan, &quot;ciddi aksaklık&quot; oluşturduğuna karar vererek herhangi bir protestonun bitirilmesini isteyebilecek.Resmi araçların yolunun kesilmesine müsaade edilmeyeceği için parlamento yakınlarındaki gösterilere de sınırlama getirilebilecek. - Sputnik Türkiye
5/6
© AFP 2021 / JUSTIN TALLIS

İçişleri Bakanı, parlamento onayı olmadan nelerin kurumlar ve halk için "ciddi aksaklık" oluşturduğunu tanımlama yetkisine sahip olacak. Dolayısıyla bakan, "ciddi aksaklık" oluşturduğuna karar vererek herhangi bir protestonun bitirilmesini isteyebilecek.

Resmi araçların yolunun kesilmesine müsaade edilmeyeceği için parlamento yakınlarındaki gösterilere de sınırlama getirilebilecek.

© AFP 2021 / JUSTIN TALLIS

Heykellere zarar verilmesi durumunda 10 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Heykellere zarar verilmesi durumunda 10 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. - Sputnik Türkiye
6/6
© AFP 2021 / JUSTIN TALLIS

Heykellere zarar verilmesi durumunda 10 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

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