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ABD ve NATO, Rusya ile yeni müzakerelere hazır
ABD ve NATO, Rusya ile yeni müzakerelere hazır
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in telefon görüşmesi... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T10:04+0300
2022-01-15T10:03+0300
dünya
abd
rusya
nato
görüşme
telefon görüşmesi
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Blinken ve Stoltenberg'in görüşmede, 12 Ocak'ta Rusya-NATO Konseyi toplantısının ardından atılacak adımları ele aldıkları ve ABD ile Kuzey Atlantik İttifakı'nın Rusya ile yeni müzakereler yürütmeye hazır olduklarını ifade ettikleri kaydedildi.Açıklamada, “ABD ve NATO, Rusya ile yeni görüşmelere hazır ve diplomatik angajman ve karşılıklı diyaloğu sürdürmeye kararlı” ifadeleri kullanıldı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 14 Ocak’ta düzenlediği yıllık basın toplantısında, Batı ülkeleri ile gerçekleştirilen güvenlik görüşmelerinin başarısız olması halinde Rusya’nın askeri teçhizat konuşlandırması yapabileceğini belirtmişti.Rusya sınırında ittifak güçlerinin belirmesinin Moskova için kesinlikle kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Lavrov, “Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün hemen sınırlarımızın diğer tarafında belirmesini, özellikle de Ukrayna yönetiminin izlediği politika düşünülecek olursa, asla kabul etmeyeceğiz. Dahası bu, bizim için bir kırmızı çizgi, gerçek bir kırmızı çizgi” ifadelerini kullanmıştı.Lavrov, ABD ve NATO’dan sözlü taahhütler istemediklerini, yazılı ve hukuki olarak bağlayıcı güvenlik garantileri beklentisinde olduklarını vurgulamıştı.
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abd, rusya, nato, görüşme, telefon görüşmesi

ABD ve NATO, Rusya ile yeni müzakerelere hazır

10:04 15.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girNATO - ABD
NATO - ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Blinken ve Stoltenberg'in görüşmede, 12 Ocak'ta Rusya-NATO Konseyi toplantısının ardından atılacak adımları ele aldıkları ve ABD ile Kuzey Atlantik İttifakı'nın Rusya ile yeni müzakereler yürütmeye hazır olduklarını ifade ettikleri kaydedildi.
Açıklamada, “ABD ve NATO, Rusya ile yeni görüşmelere hazır ve diplomatik angajman ve karşılıklı diyaloğu sürdürmeye kararlı” ifadeleri kullanıldı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 14 Ocak’ta düzenlediği yıllık basın toplantısında, Batı ülkeleri ile gerçekleştirilen güvenlik görüşmelerinin başarısız olması halinde Rusya’nın askeri teçhizat konuşlandırması yapabileceğini belirtmişti.
Rusya sınırında ittifak güçlerinin belirmesinin Moskova için kesinlikle kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Lavrov, “Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün hemen sınırlarımızın diğer tarafında belirmesini, özellikle de Ukrayna yönetiminin izlediği politika düşünülecek olursa, asla kabul etmeyeceğiz. Dahası bu, bizim için bir kırmızı çizgi, gerçek bir kırmızı çizgi” ifadelerini kullanmıştı.
Lavrov, ABD ve NATO’dan sözlü taahhütler istemediklerini, yazılı ve hukuki olarak bağlayıcı güvenlik garantileri beklentisinde olduklarını vurgulamıştı.
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