https://tr.sputniknews.com/20220115/abd-ve-nato-rusya-ile-yeni-muzakerelere-hazir-1052764742.html

ABD ve NATO, Rusya ile yeni müzakerelere hazır

ABD ve NATO, Rusya ile yeni müzakerelere hazır

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in telefon görüşmesi... 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T10:04+0300

2022-01-15T10:04+0300

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Blinken ve Stoltenberg'in görüşmede, 12 Ocak'ta Rusya-NATO Konseyi toplantısının ardından atılacak adımları ele aldıkları ve ABD ile Kuzey Atlantik İttifakı'nın Rusya ile yeni müzakereler yürütmeye hazır olduklarını ifade ettikleri kaydedildi.Açıklamada, “ABD ve NATO, Rusya ile yeni görüşmelere hazır ve diplomatik angajman ve karşılıklı diyaloğu sürdürmeye kararlı” ifadeleri kullanıldı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 14 Ocak’ta düzenlediği yıllık basın toplantısında, Batı ülkeleri ile gerçekleştirilen güvenlik görüşmelerinin başarısız olması halinde Rusya’nın askeri teçhizat konuşlandırması yapabileceğini belirtmişti.Rusya sınırında ittifak güçlerinin belirmesinin Moskova için kesinlikle kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Lavrov, “Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün hemen sınırlarımızın diğer tarafında belirmesini, özellikle de Ukrayna yönetiminin izlediği politika düşünülecek olursa, asla kabul etmeyeceğiz. Dahası bu, bizim için bir kırmızı çizgi, gerçek bir kırmızı çizgi” ifadelerini kullanmıştı.Lavrov, ABD ve NATO’dan sözlü taahhütler istemediklerini, yazılı ve hukuki olarak bağlayıcı güvenlik garantileri beklentisinde olduklarını vurgulamıştı.

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abd, rusya, nato, görüşme, telefon görüşmesi