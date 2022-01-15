Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220115/abdde-konser-salonunda-duzenlenen-silahli-saldirida-6-kisi-yaralandi-1052774275.html
ABD'de konser salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı
ABD'de konser salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı
ABD'nin Oregon eyaletindeki konser salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T20:35+0300
2022-01-15T20:35+0300
2022-01-15T20:35+0300
dünya
abd
silahlı saldırı
oregon
konser
yaralı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051049490_0:13:1201:688_1920x0_80_0_0_ad89d04086989b52fa17edacaffb70bd.jpg
ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Eugene Bölgesi Polis Teşkilatı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, dün gece saatlerinde 'WOW Hall' isimli konser salonunda silahlı saldırı olduğunu duyurdu.Açıklamada, saldırıda 6 kişinin yaralandığı ve çevredeki hastanelere kaldırıldıkları belirtildi.Şüphelinin henüz bulunamadığı kaydedilen açıklamada, halktan saldırganla ilgili bilgi paylaşılması istendi.
https://tr.sputniknews.com/20211213/abdde-cenaze-torenine-saldiri-1-olu-13-yarali-1051733625.html
oregon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051049490_49:0:1116:800_1920x0_80_0_0_8ed3e91589368aed8f10b264fbf9ade4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, silahlı saldırı, oregon, konser, yaralı
ABD'de konser salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı
ABD'nin Oregon eyaletindeki konser salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.
ABD'nin
Oregon eyaletine bağlı Eugene Bölgesi Polis Teşkilatı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, dün gece saatlerinde 'WOW Hall' isimli konser salonunda silahlı saldırı olduğunu duyurdu.
Açıklamada, saldırıda 6 kişinin yaralandığı ve çevredeki hastanelere kaldırıldıkları belirtildi.
Şüphelinin henüz bulunamadığı kaydedilen açıklamada, halktan saldırganla ilgili bilgi paylaşılması istendi.