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https://tr.sputniknews.com/20220115/abdde-tuketici-guveni-enflasyon-ve-omicron-endiseleriyle-ocakta-dustu-1052763054.html
ABD'de tüketici güveni, enflasyon ve Omicron endişeleriyle ocakta düştü
ABD'de tüketici güveni, enflasyon ve Omicron endişeleriyle ocakta düştü
ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı ve yükselen enflasyon endişelerinin... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T05:36+0300
2022-01-15T05:36+0300
ekonomi
abd
enflasyon
tüketici güven endeksi
michigan üniversitesi
omicron
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Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.Buna göre, tüketici güveni ocakta geçen aya kıyasla 1.8 puan azalarak 68,8 değerine düştü.Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren tüketici güven endeksinin, bu dönemde 70 değerini alması öngörülüyordu.Tüketici güven endeksi, geçen yılın son ayında ise 70,6 seviyesinde gerçekleşmişti.Hükümetin ekonomi politikalarına olan güven 2014'ten bu yana en düşük seviyedeAmerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ocakta aylık 1 puan azalarak 73.2'ye indi.Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 2.4 puan azalışla 65.9 seviyesine geriledi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Başekonomist Richard Curtin, tüketici güveninin 10 yıl içinde ikinci en düşük seviyeye gerilediğini belirtti.Curtin, "Delta ve Omicron varyantları bu düşüşe katkıda bulunurken, aynı zamanda artan enflasyon oranından da kaynaklandı" değerlendirmesinde bulundu.Tüketicilerin 4'te 3'ünün işsizlikle karşılaştırıldığında enflasyonu ülkenin karşı karşıya olduğu daha ciddi bir sorun olarak gördüğünü belirten Curtin, hükümetin ekonomi politikalarına olan güvenin 2014'ten bu yana en düşük seviyede olduğunu aktardı.
https://tr.sputniknews.com/20220112/abdde-enflasyon-yuzde-7yle-40-yillik-tarihi-zirveyi-gordu-1052670637.html
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abd, enflasyon, tüketici güven endeksi, michigan üniversitesi, omicron

ABD'de tüketici güveni, enflasyon ve Omicron endişeleriyle ocakta düştü

05:36 15.01.2022
© REUTERS / Jonathan ErnstABD, koronavirüs, alışveriş
ABD, koronavirüs, alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı ve yükselen enflasyon endişelerinin etkisiyle ocakta aylık 1.8 puan azalışla 68.8 değerine geriledi.
Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.
Buna göre, tüketici güveni ocakta geçen aya kıyasla 1.8 puan azalarak 68,8 değerine düştü.
Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren tüketici güven endeksinin, bu dönemde 70 değerini alması öngörülüyordu.
Tüketici güven endeksi, geçen yılın son ayında ise 70,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

Hükümetin ekonomi politikalarına olan güven 2014'ten bu yana en düşük seviyede

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ocakta aylık 1 puan azalarak 73.2'ye indi.
Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 2.4 puan azalışla 65.9 seviyesine geriledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başekonomist Richard Curtin, tüketici güveninin 10 yıl içinde ikinci en düşük seviyeye gerilediğini belirtti.
Curtin, "Delta ve Omicron varyantları bu düşüşe katkıda bulunurken, aynı zamanda artan enflasyon oranından da kaynaklandı" değerlendirmesinde bulundu.
Tüketicilerin 4'te 3'ünün işsizlikle karşılaştırıldığında enflasyonu ülkenin karşı karşıya olduğu daha ciddi bir sorun olarak gördüğünü belirten Curtin, hükümetin ekonomi politikalarına olan güvenin 2014'ten bu yana en düşük seviyede olduğunu aktardı.
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