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https://tr.sputniknews.com/20220115/abddeki-halk-bankasi-davasinda-federal-mahkemedeki-yargilama-sureci-askiya-alindi-1052761301.html
ABD'deki Halk Bankası davasında federal mahkemedeki yargılama süreci askıya alındı
ABD'deki Halk Bankası davasında federal mahkemedeki yargılama süreci askıya alındı
ABD'de devam eden Halk Bankası davasında, istinaf mahkemesi bankanın Yüksek Mahkeme'ye başvuru hakkını kullanabilmesi için federal mahkemedeki yargılama... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T01:55+0300
2022-01-15T01:55+0300
2022-01-15T01:55+0300
dünya
abd
iran
halk bankası
yaptırım
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New York İkinci Bölge (İstinaf) Mahkemesi, davanın görüleceği federal mahkemedeki süreci beklemeye aldı.Bu kararın ardından, Halk Bankası'nın Yüksek Mahkemeye başvuru yapmasının önü açıldı.New York İkinci Bölge Mahkemesi, 22 Ekim 2021'de Halk Bankasının 'Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası' kapsamında davanın düşmesi talebini reddetmiş ve bankanın ABD'de yargılanabileceğine hükmetmişti.Halk Bankası'na, 'ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal' suçlaması yöneltiliyor.
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abd, iran, halk bankası, yaptırım
ABD'deki Halk Bankası davasında federal mahkemedeki yargılama süreci askıya alındı
ABD'de devam eden Halk Bankası davasında, istinaf mahkemesi bankanın Yüksek Mahkeme'ye başvuru hakkını kullanabilmesi için federal mahkemedeki yargılama sürecini askıya aldı.
New York İkinci Bölge (İstinaf) Mahkemesi, davanın görüleceği federal mahkemedeki süreci beklemeye aldı.
Bu kararın ardından, Halk Bankası'nın Yüksek Mahkemeye başvuru yapmasının önü açıldı.
New York İkinci Bölge Mahkemesi, 22 Ekim 2021'de Halk Bankasının 'Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası' kapsamında davanın düşmesi talebini reddetmiş ve bankanın ABD'de yargılanabileceğine hükmetmişti.
Halk Bankası'na, '
ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal' suçlaması yöneltiliyor.