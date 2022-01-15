Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220115/abdli-kongre-uyesi-80-yasindaki-filistinlinin-israil-askerlerince-oldurmesine-tepki-gosterdi-1052763249.html
ABD’li Kongre üyesi, 80 yaşındaki Filistinlinin İsrail askerlerince öldürmesine tepki gösterdi
ABD’li Kongre üyesi, 80 yaşındaki Filistinlinin İsrail askerlerince öldürmesine tepki gösterdi
ABD'nin Illinois eyaleti Temsilcisi Demokrat Marie Newman, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 80 yaşındaki Filistinlinin İsrail askerleri... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T09:12+0300
2022-01-15T09:10+0300
dünya
abd
israil
filistin
abd kongresi
cinayet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103189/02/1031890224_0:225:1200:900_1920x0_80_0_0_31b74e13262b4b5f7089bc2101b07149.jpg
Twitter hesabından İsrail güçlerinin Ramallaha'a bağlı Celceliye köyüne düzenlediği baskında gözaltına aldığı Ömer Abdulmecid Esad'ın öldürmesine ilişkin paylaşımda bulunan Newman, "İsrail askerlerinin 80 yaşındaki bir Filistinli-Amerikalıyı sürükleyip dövdüğü, yerde bıraktığı ve adamın daha sonra orada kalp krizinden öldüğüne dair haberlerden derinden rahatsızım" ifadesini kullandı.Newman, ABD Dışişleri Bakanlığının olaya ilişkin soruşturma çağrısını desteklediğini belirtti.ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, İsrail'den olayla ilgili izahat istediklerini ve konunun detaylıca soruşturulması çağrısında bulunduklarını açıklamıştı.İsrail askerlerinin Celceliye köyüne düzenledikleri baskında 80 yaşındaki Esad’ı önce gözaltına alıp kelepçeledikleri, daha sonra da darbettikleri ortaya çıkmıştı.İsrail güçlerinin bir süre sonra köyden ayrıldığı ve köylülerin yaşlı Filistinliyi inşaat halindeki bir evde yerde buldukları bildirilmişti.Köy halkı tarafından Ramallah'taki bir hastaneye götürülen Esad, hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmişti.
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103189/02/1031890224_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_92cd403be352fa4a01aa393d250f2d35.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, israil, filistin, abd kongresi, cinayet

ABD’li Kongre üyesi, 80 yaşındaki Filistinlinin İsrail askerlerince öldürmesine tepki gösterdi

09:12 15.01.2022
© AAABD Kongresi
ABD Kongresi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© AA
Abone ol
ABD'nin Illinois eyaleti Temsilcisi Demokrat Marie Newman, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 80 yaşındaki Filistinlinin İsrail askerleri tarafından göz altındayken öldürülmesine tepki gösterdi.
Twitter hesabından İsrail güçlerinin Ramallaha'a bağlı Celceliye köyüne düzenlediği baskında gözaltına aldığı Ömer Abdulmecid Esad'ın öldürmesine ilişkin paylaşımda bulunan Newman, "İsrail askerlerinin 80 yaşındaki bir Filistinli-Amerikalıyı sürükleyip dövdüğü, yerde bıraktığı ve adamın daha sonra orada kalp krizinden öldüğüne dair haberlerden derinden rahatsızım" ifadesini kullandı.
Newman, ABD Dışişleri Bakanlığının olaya ilişkin soruşturma çağrısını desteklediğini belirtti.
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, İsrail'den olayla ilgili izahat istediklerini ve konunun detaylıca soruşturulması çağrısında bulunduklarını açıklamıştı.
İsrail askerlerinin Celceliye köyüne düzenledikleri baskında 80 yaşındaki Esad’ı önce gözaltına alıp kelepçeledikleri, daha sonra da darbettikleri ortaya çıkmıştı.
İsrail güçlerinin bir süre sonra köyden ayrıldığı ve köylülerin yaşlı Filistinliyi inşaat halindeki bir evde yerde buldukları bildirilmişti.
Köy halkı tarafından Ramallah'taki bir hastaneye götürülen Esad, hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
09:57Ahmet Hakan’dan Enes Kara’nın babasına: Evladını senin kayıtsızlığın öldürdü
09:54Fuat Uğur: Kılıçdaroğlu’nun Pensilvanya ile yaptığı görüşmeye dair diyaloglu tutanaklar mevcutmuş
09:52Hemşireye, 'Kalemi vermezsen oksijeni keserim' diyen personel, bir hastanın ölümüne sebep oldu
09:47Mehmet Barlas: Bulunan doğalgazın Avrupa'nın bile ihtiyacını karşılayabileceği söyleniyor
09:44Novak Djokovic yeniden mültecilerin tutulduğu otele yerleştirildi
09:24'Külotla sahneye çıkmasınlar' diyen İzzet Yıldızhan, RTÜK'e seslendi: Anama kadar hakaret edildi
09:21Kediye çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
09:18'Omicron'u, pandeminin 3-4 ay sonra biteceği müjde gibi algılıyoruz'
09:14İstanbul'da park halindeki polis aracı yandı
09:12ABD’li Kongre üyesi, 80 yaşındaki Filistinlinin İsrail askerlerince öldürmesine tepki gösterdi
05:36ABD'de tüketici güveni, enflasyon ve Omicron endişeleriyle ocakta düştü
05:09Ankara’da 300 polisle eğlence mekanlarına denetim
04:36Myanmar'da devrik lider Suu Çii 5 yeni yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya
04:03Aktör Alec Baldwin, set kazası soruşturması için telefonunu teslim etti
03:33İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 60 tutuklama
03:05Novak Djokovic, Avustralya Sınır Koruma görevlilerince gözaltına alındı
02:42Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Kocadağ: Beşiktaş bu sene itibariyle en fazla mağdur olan takım oldu
02:34Taksi şoförü kaza yapınca alkollü olduğu ortaya çıktı
02:34Rusya Doğu Askeri Bölgesi’nden ani savaşa hazırlık durumu denetimi
02:24Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali hayatını kaybetti