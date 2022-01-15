https://tr.sputniknews.com/20220115/altayin-teknik-direktoru-mert-nobre-oldu-1052775216.html

Altay'ın teknik direktörü Mert Nobre oldu

Altay'ın teknik direktörü Mert Nobre oldu

Altay, yardımcı antrenör Mert Nobre'nin sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı. 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T21:14+0300

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spor

mustafa denizli

mert nobre

teknik direktör

altay

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Altay, geçtiğimiz perşembe günü teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayırmıştı.Teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Çağdaş Atan ve Yalçın Koşukavak ile görüşmüş ancak sonuç alamamıştı.İzmir temsilcisi, geçen sezon sonundan itibaren Mustafa Denizli'nin yardımcılığını yapan Mert Nobre'nin sezon sonuna kadar teknik direktör olarak görev yapacağını açıkladı.Altay'ın resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbol takımımız Süper Lig’in geri kalan bölümündeki çalışmalarını, ligi ve sezon başından bu yana oyuncularımızı en iyi tanıyan Teknik Direktör Mert Nobre yönetiminde sürdürecektir. Teknik Direktörümüz Mert Nobre'ye yeni görevinde başarılar dileriz."

https://tr.sputniknews.com/20220113/altay-teknik-direktoru-mustafa-denizli-gorevinden-ayrildi-1052714466.html

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mustafa denizli, mert nobre, teknik direktör, altay