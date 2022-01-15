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Altay'ın teknik direktörü Mert Nobre oldu
Altay'ın teknik direktörü Mert Nobre oldu
Altay, yardımcı antrenör Mert Nobre'nin sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T21:14+0300
2022-01-15T21:16+0300
spor
mustafa denizli
mert nobre
teknik direktör
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Altay, geçtiğimiz perşembe günü teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayırmıştı.Teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Çağdaş Atan ve Yalçın Koşukavak ile görüşmüş ancak sonuç alamamıştı.İzmir temsilcisi, geçen sezon sonundan itibaren Mustafa Denizli'nin yardımcılığını yapan Mert Nobre'nin sezon sonuna kadar teknik direktör olarak görev yapacağını açıkladı.Altay'ın resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbol takımımız Süper Lig’in geri kalan bölümündeki çalışmalarını, ligi ve sezon başından bu yana oyuncularımızı en iyi tanıyan Teknik Direktör Mert Nobre yönetiminde sürdürecektir. Teknik Direktörümüz Mert Nobre'ye yeni görevinde başarılar dileriz."
https://tr.sputniknews.com/20220113/altay-teknik-direktoru-mustafa-denizli-gorevinden-ayrildi-1052714466.html
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mustafa denizli, mert nobre, teknik direktör, altay

Altay'ın teknik direktörü Mert Nobre oldu

21:14 15.01.2022 (güncellendi: 21:16 15.01.2022)
© AAMert Nobre
Mert Nobre - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© AA
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Altay, yardımcı antrenör Mert Nobre'nin sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.
Altay, geçtiğimiz perşembe günü teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayırmıştı.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Çağdaş Atan ve Yalçın Koşukavak ile görüşmüş ancak sonuç alamamıştı.
İzmir temsilcisi, geçen sezon sonundan itibaren Mustafa Denizli'nin yardımcılığını yapan Mert Nobre'nin sezon sonuna kadar teknik direktör olarak görev yapacağını açıkladı.
Altay'ın resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbol takımımız Süper Lig’in geri kalan bölümündeki çalışmalarını, ligi ve sezon başından bu yana oyuncularımızı en iyi tanıyan Teknik Direktör Mert Nobre yönetiminde sürdürecektir. Teknik Direktörümüz Mert Nobre'ye yeni görevinde başarılar dileriz."
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
SPOR
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli görevinden ayrıldı
13 Ocak, 18:57
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