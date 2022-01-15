https://tr.sputniknews.com/20220115/amasyada-raylara-dusen-futbolcu-erenin-ayaginin-uzerinden-tren-gecti-1052760686.html

Amasya'da raylara düşen futbolcu Eren'in ayağının üzerinden tren geçti

Amasya'da raylara düşen futbolcu Eren'in ayağının üzerinden tren geçti

Amasya'da, Amasya İl Özel İdarespor Kulübü futbolcusu 15 yaşındaki Eren Bulut, dengesini kaybederek raylara düştü. Bulut'un ayağı, geçen tren ile ray arasına... 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T01:35+0300

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türkiye

amasya

tren

kaza

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Olay, akşam saatlerinde Amasya Tren Garı yakınlarında meydana geldi. Amasya İl Özel İdarespor Kulübü futbolcusu Eren Bulut, kulübün demiryolu üzerinden yolun karşısına geçmek isterken dengesini kaybederek tren raylarına düştü. O esnada trenin geçmesi sonucu Bulut'un ayağı ray ile tren arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ile polis sevk edildi.Ağır yaralı çocuk sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bulut, buradaki tedavisinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Makinist Muammer N. ifadesi alınması üzerine karakola götürülürken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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amasya, tren, kaza