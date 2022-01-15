https://tr.sputniknews.com/20220115/antalyada-kus-cenneti-ve-caretta-caretta-yuvalama-alanina-cim-yapildi-1052766747.html

Antalya'da kuş cenneti ve caretta caretta yuvalama alanına çim yapıldı

Antalya'da kuş cenneti ve caretta caretta yuvalama alanına çim yapıldı

Antalya'nın Serik ilçesi Boğazkent turizm bölgesinde belediyenin futbol sahalarını kaldırıp halk plajı olarak hizmete açtığı sahilin çimlendirilmesine... 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T13:25+0300

2022-01-15T13:25+0300

2022-01-15T13:24+0300

türkiye

antalya

serik

kuş cenneti

caretta caretta

çim

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Serik Belediyesi tarafından 2-3 sene öncesine kadar futbol sahaları da bulunan Boğazkent Halk Plajı'nda, önceki yıl sahalar kaldırılarak yerine bir kısmı çimlendirilen yeni bir halk plajı yapıldı.Serikliler ve dışarıdan tatile gelenlerin denize girebildiği halk plajına dönüştürülen sahilde, karavan tatilcileri için de park alanı bulunuyor. Ancak kumsalın çim alana dönüştürülmesi, tepki gördü.'Sabah akşam suluyorlar'Kuş gözlemcisi ve veteriner hekim Gökçe Coşkun, kumluk habitata çim ekmenin, kumsalın doğal bitki örtüsünü bozduğunu belirterek, "Deniz kenarında kumluk alanı bozup, çim ve palmiye ekmek nedir, aklım almıyor. Kumluk alandaki bitki habitatını yok edip fıskiyeyle sabahtan akşama suluyorlar. Özellikle çöl kuşlarının uğrak yeriydi, tamamen kaybettik. Carettasız, ötleğensiz, kuyrukkakansız sahiller daha değerli. Bol suya ihtiyaç duyan çimler daha değerli" diye konuştu.Türkiye'nin kuş gözlemcilerinden Alper Tüydeş ise plajda çim yetiştirmenin kumsalın iklimine aykırı olduğunu söyleyerek, "Üstelik artan su kıtlığıyla bu çimleri yeşil tutmak için sulamak da ziyanlık ve gerçekten bu övünülecek bir şey değil" ifadelerini kullandı.Serik Belediye Başkanı: Gerekirse kaldırırızSerik Belediye Başkanı Enver Aputkan ise çevrecilerin 'kuş cenneti' olarak belirttiği bölgenin o kumsal olmadığını, Köprüçay tarafındaki bu kumsalla hiç ilgisi olmayan bölgenin kuş cenneti olduğunu söyleyerek, "Yan tarafındaki otellere de bir baksınlar, kum tepeleri üzerindeki yapılara ve döşedikleri çimlere de baksınlar. Burası Serik vatandaşı için yapıldı ve hocalarımız gelsin baksınlar, istenirse kaldıralım. Herkesin çok beğendiği bir alan. Kaldırılması gerekiyorsa hep beraber kaldıralım ama burada yıllarca futbol sahaları vardı ve kimse ses çıkarmadı. Onları kaldırdık. Bu çimler de futbol sahalarından kalan çimler. Burada yasaya aykırı bir şey varsa bizim açımızdan önemli değil, kaldırabiliriz. Sahilin arka tarafında vatandaşın yararlanması için düzenleme yapıldı ve tamamen vatandaşımızın o güzelliklerden faydalandığı bir alan. O çimi de fazla gören varsa kaldırabiliriz" diye konuştu.

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antalya, serik, kuş cenneti, caretta caretta, çim