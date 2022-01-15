Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220115/artvinde-belediye-hoparlorunden-anons-mezarlarinizi-tasiyin-1052766642.html
Artvin'de belediye hoparlöründen anons: Mezarlarınızı taşıyın
Artvin'de belediye hoparlöründen anons: Mezarlarınızı taşıyın
Artvin'de yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan Yusufeli ilçesinde mezarlıkların taşınma işlemi devam ediyor. 450 mezarın... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T13:20+0300
2022-01-15T13:50+0300
türkiye
artvin
mezarlık
dsi
yusufeli barajı
çoruh nehri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0f/1052766617_160:0:1440:720_1920x0_80_0_0_427c4f347a2112ac4392760d8e3a663c.jpg
Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise ‘çift eğrilikli ince kemer baraj tipi’ kategorisinde 3. en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yerinde çalışmalar devam ediyor.İlçede defin işlemleri yeni yerleşim yerinde yapılırken, sular altında kalacak olan mevcut ilçede bulunan mezarlıkların taşınma işlemi de sürüyor. Yeni ilçede her ayrıntı düşünülürken, Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü tarafından Keçevet bölgesinde yapılan yeni mezarlık yerine nakil işlemlerine de başlandı.450 mezarın taşınması planlanırken, Yusufeli Belediyesi belediye hoparlörlerinden anonslar yaparak vefat eden yakınlarının mezarlarının su altında kalmasını istemeyen ilçe sakinlerinin nakil başvurusunun bulunması gerektiği belirtildi.Konuyla ilgili açıklama yapan Yusufeli Belediye Başkanı Eyül Aytekin, “Yusufeli Barajı ve HES projesi nedeniyle baraj suları altında kalacak olan Serindere, Ahalt, Çakaloğlu, Kâzımkarabekir, Hamzet, Sapanet, Hasanağa, Demircigil ve Ersis Caddesi Etyemezler mezarlıklarında bulunan ve Belediye Mezarlık Sistemine kayıtlı olan mezarların Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü tarafından Keçevet bölgesinde yapılan yeni mezarlık yerine nakil işlemlerine başladı" dedi. Aytekin, mezarlarını taşıtmak isteyenlerin Yusufeli Belediyesine başvurmaları halinde mezarların DSİ tarafından taşınacağını söyledi. Öte yandan Yusufeli Barajı su tutma işlemi gerçekleşmesi için çalışmalar devam ediyor.
türkiye
artvin
çoruh nehri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0f/1052766617_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_08a85466bb14edf5a4deb489c67f6a0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
artvin, mezarlık, dsi, yusufeli barajı, çoruh nehri

Artvin'de belediye hoparlöründen anons: Mezarlarınızı taşıyın

13:20 15.01.2022 (güncellendi: 13:50 15.01.2022)
© İHA / EMİN BÜLBÜL-AW517573Artvin'de belediye hoparlöründen anons: Mezarlarınızı taşıyın
Artvin'de belediye hoparlöründen anons: Mezarlarınızı taşıyın - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© İHA / EMİN BÜLBÜL-AW517573
Abone ol
Artvin'de yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan Yusufeli ilçesinde mezarlıkların taşınma işlemi devam ediyor. 450 mezarın tanışması planlanan ilçede, belediye tarafından hoparlörlerden anons yapılarak mezarların taşınması için çağrıda bulunuldu.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise ‘çift eğrilikli ince kemer baraj tipi’ kategorisinde 3. en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yerinde çalışmalar devam ediyor.

İlçede defin işlemleri yeni yerleşim yerinde yapılırken, sular altında kalacak olan mevcut ilçede bulunan mezarlıkların taşınma işlemi de sürüyor. Yeni ilçede her ayrıntı düşünülürken, Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü tarafından Keçevet bölgesinde yapılan yeni mezarlık yerine nakil işlemlerine de başlandı.

450 mezarın taşınması planlanırken, Yusufeli Belediyesi belediye hoparlörlerinden anonslar yaparak vefat eden yakınlarının mezarlarının su altında kalmasını istemeyen ilçe sakinlerinin nakil başvurusunun bulunması gerektiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yusufeli Belediye Başkanı Eyül Aytekin, “Yusufeli Barajı ve HES projesi nedeniyle baraj suları altında kalacak olan Serindere, Ahalt, Çakaloğlu, Kâzımkarabekir, Hamzet, Sapanet, Hasanağa, Demircigil ve Ersis Caddesi Etyemezler mezarlıklarında bulunan ve
Belediye Mezarlık Sistemine kayıtlı olan mezarların Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü tarafından Keçevet bölgesinde yapılan yeni mezarlık yerine nakil işlemlerine başladı" dedi.

Aytekin, mezarlarını taşıtmak isteyenlerin Yusufeli Belediyesine başvurmaları halinde mezarların DSİ tarafından taşınacağını söyledi.

Öte yandan Yusufeli Barajı su tutma işlemi gerçekleşmesi için çalışmalar devam ediyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:13NYT: ABD'nin ikiyüzlülüğü Moskova ile diyalogda açıkça ortaya çıktı
14:11Savunma Bakanı Akar: 44 terörist etkisiz hale getirildi
14:02Twitter, Trump'a yönelik suikast paylaşımının ardından Hamaney'in hesabını kapattı
13:42Ev temizliği için çağırdığı kadına cinsel saldırıda bulundu
13:29Rusya Savunma Bakanlığı: Kazakistan’daki Barış Gücü’nü taşıyan ilk uçaklar Rusya’ya ulaştı
13:28 Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
13:28Tokayev’den özel harekat kuvvetleri oluşturma çalışmalarını hızlandırma talimatı
13:25Antalya'da kuş cenneti ve caretta caretta yuvalama alanına çim yapıldı
13:20Artvin'de belediye hoparlöründen anons: Mezarlarınızı taşıyın
13:12'Annesine kötü davranıyor' diye arkadaşını çekiçle öldürdü
13:03THY: İç hat uçuşlarda PCR test zorunluluğu kaldırıldı
12:55Otizmli gencin köpeğini pitbull zannederek silahla vurdu
12:54Hülya Avşar'dan 'simit' açıklaması: Söylediğim her şeyin arkasındayım
12:37CHP'li Kaya: Genel başkanımız peygamber soyundan geldiğini kimseye anlatmaz
12:349 yaşındaki kızını Adnan Oktar'la evlenmesini isteyen anne hakim karşısında
12:16Sosyal medyada 'Şerefsizlere şeref ne gerek' yorumuna bin 300 TL ceza verildi
11:58Sevgilisine ulaşamayan şahıs, intihar girişiminde bulundu
11:47Daha önce martı ve farelerin peşine düşen kediler bu sefer 'drone' peşine düştü
11:45Tantunicide çöpe dökülen biberleri toplayıp tekrar müşteriye sundular
11:32Rusya’nın ABD Büyükelçiliği: Rusya’nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığı iddiaları temelsiz