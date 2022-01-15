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Artvin'de belediye hoparlöründen anons: Mezarlarınızı taşıyın
13:20 15.01.2022 (güncellendi: 13:50 15.01.2022)
© İHA / EMİN BÜLBÜL-AW517573Artvin'de belediye hoparlöründen anons: Mezarlarınızı taşıyın
© İHA / EMİN BÜLBÜL-AW517573
Artvin'de yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan Yusufeli ilçesinde mezarlıkların taşınma işlemi devam ediyor. 450 mezarın tanışması planlanan ilçede, belediye tarafından hoparlörlerden anons yapılarak mezarların taşınması için çağrıda bulunuldu.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise ‘çift eğrilikli ince kemer baraj tipi’ kategorisinde 3. en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yerinde çalışmalar devam ediyor.
İlçede defin işlemleri yeni yerleşim yerinde yapılırken, sular altında kalacak olan mevcut ilçede bulunan mezarlıkların taşınma işlemi de sürüyor. Yeni ilçede her ayrıntı düşünülürken, Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü tarafından Keçevet bölgesinde yapılan yeni mezarlık yerine nakil işlemlerine de başlandı.
450 mezarın taşınması planlanırken, Yusufeli Belediyesi belediye hoparlörlerinden anonslar yaparak vefat eden yakınlarının mezarlarının su altında kalmasını istemeyen ilçe sakinlerinin nakil başvurusunun bulunması gerektiği belirtildi.
İlçede defin işlemleri yeni yerleşim yerinde yapılırken, sular altında kalacak olan mevcut ilçede bulunan mezarlıkların taşınma işlemi de sürüyor. Yeni ilçede her ayrıntı düşünülürken, Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü tarafından Keçevet bölgesinde yapılan yeni mezarlık yerine nakil işlemlerine de başlandı.
450 mezarın taşınması planlanırken, Yusufeli Belediyesi belediye hoparlörlerinden anonslar yaparak vefat eden yakınlarının mezarlarının su altında kalmasını istemeyen ilçe sakinlerinin nakil başvurusunun bulunması gerektiği belirtildi.
Artvin'de belediye hoparlöründen anons: Mezarlarınızı taşıyın https://t.co/DGA4C80Z5U pic.twitter.com/SKTpGtj0PP— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 15, 2022
Konuyla ilgili açıklama yapan Yusufeli Belediye Başkanı Eyül Aytekin, “Yusufeli Barajı ve HES projesi nedeniyle baraj suları altında kalacak olan Serindere, Ahalt, Çakaloğlu, Kâzımkarabekir, Hamzet, Sapanet, Hasanağa, Demircigil ve Ersis Caddesi Etyemezler mezarlıklarında bulunan ve
Belediye Mezarlık Sistemine kayıtlı olan mezarların Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü tarafından Keçevet bölgesinde yapılan yeni mezarlık yerine nakil işlemlerine başladı" dedi.
Aytekin, mezarlarını taşıtmak isteyenlerin Yusufeli Belediyesine başvurmaları halinde mezarların DSİ tarafından taşınacağını söyledi.
Öte yandan Yusufeli Barajı su tutma işlemi gerçekleşmesi için çalışmalar devam ediyor.
Belediye Mezarlık Sistemine kayıtlı olan mezarların Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü tarafından Keçevet bölgesinde yapılan yeni mezarlık yerine nakil işlemlerine başladı" dedi.
Aytekin, mezarlarını taşıtmak isteyenlerin Yusufeli Belediyesine başvurmaları halinde mezarların DSİ tarafından taşınacağını söyledi.
Öte yandan Yusufeli Barajı su tutma işlemi gerçekleşmesi için çalışmalar devam ediyor.