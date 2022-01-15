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'Aşırı kahve tüketimi beyin hasarı ve bilişsel bozulmaya neden olabilir'
'Aşırı kahve tüketimi beyin hasarı ve bilişsel bozulmaya neden olabilir'
Alkol, şekerli içecekler ve kahvenin fazla tüketiminin beyin hasarı ve bilişsel bozulmaya neden olabileceği kaydedildi. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T18:04+0300
2022-01-15T18:04+0300
yaşam
kahve
alkol
beyin
şeker
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'Eat This, Not That' sitesinin ABD’li diyet uzmanlarına dayandırarak aktardığına göre alkol, şekerli içecekler ve kahvenin fazla tüketilmesi, beyin hasarına ve bilişsel bozulmaya neden olabilir.Fazla miktarda alkol kullanımının beyin nöronlarını hızla öldürdüğünü ve ona ciddi zararlar verdiğini belirten uzmanlara göre, kahvenin aşırı kullanımı da aynı derecede zararlı.Uzmanlar, az miktarlarda kafeinin bilişsel işlevler üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu, ancak aşırı kullanımının taban tabana zıt bir etkiye yol açabileceği ve bu içeceğin günde 6 fincandan fazlasının beynin küçülmesine ve demansın gelişmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.Uzmanlar ayrıca, şeker oranı yüksek içeceklerin de beyin fonksiyonu üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabileceğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220105/kahvede-11-yilin-en-buyuk-fiyat-artisi-1052433285.html
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kahve, alkol, beyin, şeker

'Aşırı kahve tüketimi beyin hasarı ve bilişsel bozulmaya neden olabilir'

18:04 15.01.2022
© PixabayKahve çekirdeği, bardak
Kahve çekirdeği, bardak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© Pixabay
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Alkol, şekerli içecekler ve kahvenin fazla tüketiminin beyin hasarı ve bilişsel bozulmaya neden olabileceği kaydedildi.
'Eat This, Not That' sitesinin ABD’li diyet uzmanlarına dayandırarak aktardığına göre alkol, şekerli içecekler ve kahvenin fazla tüketilmesi, beyin hasarına ve bilişsel bozulmaya neden olabilir.
Fazla miktarda alkol kullanımının beyin nöronlarını hızla öldürdüğünü ve ona ciddi zararlar verdiğini belirten uzmanlara göre, kahvenin aşırı kullanımı da aynı derecede zararlı.
Uzmanlar, az miktarlarda kafeinin bilişsel işlevler üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu, ancak aşırı kullanımının taban tabana zıt bir etkiye yol açabileceği ve bu içeceğin günde 6 fincandan fazlasının beynin küçülmesine ve demansın gelişmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.
Uzmanlar ayrıca, şeker oranı yüksek içeceklerin de beyin fonksiyonu üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabileceğini kaydetti.
Kahve fiyatları rekor düzeyde zamlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
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