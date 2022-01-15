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Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
Seyahat, toplu etkinlik, kamu ve özel işyerleri ile okullarda aşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için getirilen negatif PCR testi zorunluluğu tamamen... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T13:28+0300
2022-01-15T13:53+0300
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat, sosyal etkinlik ve okullardaki aşıları tamamlanmamış yolculardan istenen PCR testi zorunluluğu kaldırıldı.Sağlık Bakanlığı'nın aşısız ve aşı sürecini tamamlamayan kişilerin toplu alanlarda bulunması ve seyahat etmeleriyle ilgili genelgesi değişti.Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yeni tavsiye kararı doğrultusunda genelge yürürlükten kaldırıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderildi.Söz konusu yazıda şöyle denildi:"Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden;- Uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce,- Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,- Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),- Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,- Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere,PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir."
https://tr.sputniknews.com/20220115/thy-ic-hat-ucuslarda-pcr-test-zorunlulugu-kaldirildi-1052766388.html
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pcr, hes kodu, aşı

Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

13:28 15.01.2022 (güncellendi: 13:53 15.01.2022)
© İHAAblasının HES kodu ile seyahat eden virüslü genç: Ben pozitif miyim?
Ablasının HES kodu ile seyahat eden virüslü genç: Ben pozitif miyim? - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
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Seyahat, toplu etkinlik, kamu ve özel işyerleri ile okullarda aşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için getirilen negatif PCR testi zorunluluğu tamamen kaldırıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat, sosyal etkinlik ve okullardaki aşıları tamamlanmamış yolculardan istenen PCR testi zorunluluğu kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın aşısız ve aşı sürecini tamamlamayan kişilerin toplu alanlarda bulunması ve seyahat etmeleriyle ilgili genelgesi değişti.
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yeni tavsiye kararı doğrultusunda genelge yürürlükten kaldırıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderildi.
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Söz konusu yazıda şöyle denildi:
"Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden;
- Uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce,
- Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,
- Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),
- Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,
- Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere,

PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir."
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