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https://tr.sputniknews.com/20220115/aym-uyeligi-icin-uc-isim-belli-oldu-1052771808.html
AYM üyeliği için üç isim belli oldu
AYM üyeliği için üç isim belli oldu
83 baro başkanı, AYM’ye seçilecek üye için TBMM’ye önereceği isimler belli oldu. Anayasa Mahkemesi üyeliği için Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T18:15+0300
2022-01-15T18:17+0300
türkiye
tbmm
anayasa mahkemesi (aym)
türkiye barolar birliği
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Türkiye Barolar Birliği, (TBB) Anayasa Mahkemesi üyeliği için 32 aday adayı arasından 3 ismi bugün yapacağı seçimle belirledi.Afyonkarahisar Baro Başkanı olarak görev yaparken 2010 yılında TBMM tarafından AYM üyeliğine seçilen Celal Mümtaz Akıncı, yaş haddinden dolayı 31 Ocak 2022 tarihinde emekliye ayrılacak.AYM üyeliğine aday belirlemek için 83 baro başkanının oy kullandığı seçimlerde TBMM’ye sunulacak 3 isim belli oldu. AYM üyeliği seçimlerinde Isparta Baro Başkanı Ünsal Çankaya haricinde 82 baro başkanı oy kullandı.Baro başkanları tarafından yapılan oylamada, en çok oyu alan ilk üç aday Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu üyesi Zülal Erdoğan ile Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan oldu.Avukatlardan en çok oyu 18 oyla Kenan Yaşar alırken, Zülal Erdoğan 13, Talat Göğebakan ise 11 oy aldı.
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tbmm, anayasa mahkemesi (aym), türkiye barolar birliği

AYM üyeliği için üç isim belli oldu

18:15 15.01.2022 (güncellendi: 18:17 15.01.2022)
© AAAnayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© AA
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83 baro başkanı, AYM’ye seçilecek üye için TBMM’ye önereceği isimler belli oldu. Anayasa Mahkemesi üyeliği için Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu üyesi Zülal Erdoğan ve Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan aday oldu.
Türkiye Barolar Birliği, (TBB) Anayasa Mahkemesi üyeliği için 32 aday adayı arasından 3 ismi bugün yapacağı seçimle belirledi.
Afyonkarahisar Baro Başkanı olarak görev yaparken 2010 yılında TBMM tarafından AYM üyeliğine seçilen Celal Mümtaz Akıncı, yaş haddinden dolayı 31 Ocak 2022 tarihinde emekliye ayrılacak.
AYM üyeliğine aday belirlemek için 83 baro başkanının oy kullandığı seçimlerde TBMM’ye sunulacak 3 isim belli oldu. AYM üyeliği seçimlerinde Isparta Baro Başkanı Ünsal Çankaya haricinde 82 baro başkanı oy kullandı.
Baro başkanları tarafından yapılan oylamada, en çok oyu alan ilk üç aday Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu üyesi Zülal Erdoğan ile Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan oldu.

Avukatlardan en çok oyu 18 oyla Kenan Yaşar alırken, Zülal Erdoğan 13, Talat Göğebakan ise 11 oy aldı.
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