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Bayern Münih, Köln engelini 4 golle geçti
Bayern Münih, Köln engelini 4 golle geçti
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Köln’ü 4-0 yendi. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T21:05+0300
2022-01-15T21:05+0300
spor
bundesliga
köln
bayern münih
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Lider Bayern Münih, Bundesliga’nın 19. haftasında RheinEnergie Stadı’nda Köln’e konuk oldu.Bayern Münih 9. dakikada Robert Lewandowski ve 25. dakikada Corentin Tolisso’nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren konuk ekip, 62. ve 74. dakikada Lewandowski ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.Bayern Münih puanını 46'ya çıkardı ve ikinci sırada yer alan Borussia Dortmund’un 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.Köln ise 28 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 8. sırada yer alıyor.Leipzig, Stuttgart deplasmandan deplasmanından 3 puanla döndüLeipzig ekibi, Stuttgart’ı deplasmanda 11. dakikada Andre Silva ve 70. dakikada Christopher Nkunku’nun golleriyle 2-0 yendi.Puanını 28’e çıkaran Leipzig, maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi.Stuttgart ise 18 puanla 15. sırada yer alıyor.Bundesliga’da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Mainz 05 sahasında Bochum’u 1-0, Union Berlin de sahasında Hoffenheim’i 2-1 yendi. Wolfsburg-Hertha Berlin müsabakası ise 0-0 berabere tamamlandı.
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bundesliga, köln, bayern münih

Bayern Münih, Köln engelini 4 golle geçti

21:05 15.01.2022
© REUTERS / Thilo SchmuelgenAlmanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Köln’ü 4-0 yendi.
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Köln’ü 4-0 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Köln’ü 4-0 yendi.
Lider Bayern Münih, Bundesliga’nın 19. haftasında RheinEnergie Stadı’nda Köln’e konuk oldu.
Bayern Münih 9. dakikada Robert Lewandowski ve 25. dakikada Corentin Tolisso’nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren konuk ekip, 62. ve 74. dakikada Lewandowski ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
Bayern Münih puanını 46'ya çıkardı ve ikinci sırada yer alan Borussia Dortmund’un 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Köln ise 28 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 8. sırada yer alıyor.

Leipzig, Stuttgart deplasmandan deplasmanından 3 puanla döndü

Leipzig ekibi, Stuttgart’ı deplasmanda 11. dakikada Andre Silva ve 70. dakikada Christopher Nkunku’nun golleriyle 2-0 yendi.
Puanını 28’e çıkaran Leipzig, maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi.
Stuttgart ise 18 puanla 15. sırada yer alıyor.
Bundesliga’da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Mainz 05 sahasında Bochum’u 1-0, Union Berlin de sahasında Hoffenheim’i 2-1 yendi. Wolfsburg-Hertha Berlin müsabakası ise 0-0 berabere tamamlandı.
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