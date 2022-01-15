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https://tr.sputniknews.com/20220115/belarus-lideri-lukasenko-kgao-kazakistanda-renkli-devrimin-gerceklesmesine-izin-vermedi-1052769298.html
Belarus lideri Lukaşenko: KGAÖ, Kazakistan’da renkli devrimin gerçekleşmesine izin vermedi
Belarus lideri Lukaşenko: KGAÖ, Kazakistan’da renkli devrimin gerçekleşmesine izin vermedi
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü kapsamında Kazakistan’da alınan tedbirlerin, yeni renkli devrimin önünde etkili... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T16:36+0300
2022-01-15T16:34+0300
dünya
belarus
kazakistan
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
kgaö
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Kazakistan’dan dönen Belaruslu barış gücü askerleriyle görüşen Lukaşenko, “Misyonunuzun başarısı, renkli devrimle mücadelede etkili mekanizmanın tezahürü olarak değerlendirilebilir” ifadesini kullandı.KGAÖ’nün Kazakistan’daki operasyonun, Belarus ve Rusya sınırlarında savaş hazırlığı yapanlara sinyal olduğunu söyleyen Belarus lideri, “Bizimle savaşmanın tehlikeli, hatta imkansız olduğunu herkese gösterdiniz. Bizi yenmek mümkün değil. Bu, operasyonunuzun temel sonucu” dedi.KGAÖ ülkelerinin barış gücü birliklerini Kazakistan’a göndermesinin, bu devletin yıkılma tehdidini en kısa sürede ortadan kaldırdığını, durumu istikrara kavuşturduğunu ve anayasal düzeni sağladığını anlatan Lukaşenko, ortak çabaların, dışarıdan yönetilen terörist ve aşırılıkçıların hevesini kırdığını ve müttefik ülkeler arasındaki bağların sağlam olduğunu, KGAÖ’nün etkisini ve potansiyelini tüm dünyaya sergilediğini söyledi.KGAÖ ülkelerine karşı savaşmanın çok maliyetli olduğunu ve milyonlarca insanın öleceğini kaydeden Belarus lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama ülkeyi içeriden yıkarak aynı hedeflere ulaşmakta onlar profesyonel. Ama ilk başarısızlığı Belarus’ta tattılar. Modernize oldular, isyandan başlayarak bu renkli devrim adı verilen operasyonu geliştirdiler ve Kazakistan’da uygulamaya karar verdiler. Ama orada da başarısız oldular. Demek ki panzehir bulundu.”KGAÖ Barış Gücü’nün, verilen her türlü görevi hızlı ve etkili biçimde yerine getirme yeteneğine sahip olduğunu kaydeden Lukaşenko, üye ülkelerin güvenlik ve barışı korumak için her şey yapmaya kararlı olduğunu vurguladı.Kazakistan’daki olayların, bağımsız ülkelerin iç işlerine yeni dış müdahale örneği olduğunu dile getiren Lukaşenko, Kazakistan’ın karşı karşıya kaldığı tehditlerin eski Sovyetler alanındaki birçok ülke için ortak olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Kazakistan, iyi koordine edilen terör gruplarının silahlı saldırısına uğradı. Onlar, özel eğitimden geçti ve çeşitli sıcak noktalarda aldıkları savaş deneyimine sahiplerdi… Sadece Kazakistan’a gönderilen güç sayesinde bu devleti yok etmeye yönelik korkunç planlar gerçekleşmedi.”Lukaşenko, “Ateş açmadan, özel operasyon düzenlemeden, sadece bu ülkedeki varlığınızla barış ve düzeni sağlamayı başardınız” diye ekledi.
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belarus, kazakistan, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kgaö

Belarus lideri Lukaşenko: KGAÖ, Kazakistan’da renkli devrimin gerçekleşmesine izin vermedi

16:36 15.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girAleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© Sputnik
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü kapsamında Kazakistan’da alınan tedbirlerin, yeni renkli devrimin önünde etkili engel haline geldiğini belirtti.
Kazakistan’dan dönen Belaruslu barış gücü askerleriyle görüşen Lukaşenko, “Misyonunuzun başarısı, renkli devrimle mücadelede etkili mekanizmanın tezahürü olarak değerlendirilebilir” ifadesini kullandı.
KGAÖ’nün Kazakistan’daki operasyonun, Belarus ve Rusya sınırlarında savaş hazırlığı yapanlara sinyal olduğunu söyleyen Belarus lideri, “Bizimle savaşmanın tehlikeli, hatta imkansız olduğunu herkese gösterdiniz. Bizi yenmek mümkün değil. Bu, operasyonunuzun temel sonucu” dedi.
KGAÖ ülkelerinin barış gücü birliklerini Kazakistan’a göndermesinin, bu devletin yıkılma tehdidini en kısa sürede ortadan kaldırdığını, durumu istikrara kavuşturduğunu ve anayasal düzeni sağladığını anlatan Lukaşenko, ortak çabaların, dışarıdan yönetilen terörist ve aşırılıkçıların hevesini kırdığını ve müttefik ülkeler arasındaki bağların sağlam olduğunu, KGAÖ’nün etkisini ve potansiyelini tüm dünyaya sergilediğini söyledi.
KGAÖ ülkelerine karşı savaşmanın çok maliyetli olduğunu ve milyonlarca insanın öleceğini kaydeden Belarus lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ama ülkeyi içeriden yıkarak aynı hedeflere ulaşmakta onlar profesyonel. Ama ilk başarısızlığı Belarus’ta tattılar. Modernize oldular, isyandan başlayarak bu renkli devrim adı verilen operasyonu geliştirdiler ve Kazakistan’da uygulamaya karar verdiler. Ama orada da başarısız oldular. Demek ki panzehir bulundu.”
KGAÖ Barış Gücü’nün, verilen her türlü görevi hızlı ve etkili biçimde yerine getirme yeteneğine sahip olduğunu kaydeden Lukaşenko, üye ülkelerin güvenlik ve barışı korumak için her şey yapmaya kararlı olduğunu vurguladı.
Kazakistan’daki olayların, bağımsız ülkelerin iç işlerine yeni dış müdahale örneği olduğunu dile getiren Lukaşenko, Kazakistan’ın karşı karşıya kaldığı tehditlerin eski Sovyetler alanındaki birçok ülke için ortak olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kazakistan, iyi koordine edilen terör gruplarının silahlı saldırısına uğradı. Onlar, özel eğitimden geçti ve çeşitli sıcak noktalarda aldıkları savaş deneyimine sahiplerdi… Sadece Kazakistan’a gönderilen güç sayesinde bu devleti yok etmeye yönelik korkunç planlar gerçekleşmedi.”
Lukaşenko, “Ateş açmadan, özel operasyon düzenlemeden, sadece bu ülkedeki varlığınızla barış ve düzeni sağlamayı başardınız” diye ekledi.
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