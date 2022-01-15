https://tr.sputniknews.com/20220115/belcikada-raylara-itilen-kadin-metronun-son-anda-durmasiyla-kurtuldu-1052771363.html

Belçika'da raylara itilen kadın, metronun son anda durmasıyla kurtuldu

Belçika'da raylara itilen kadın, metronun son anda durmasıyla kurtuldu

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki metro istasyonunda bir erkek tarafından raylara itilen kadın, metronun son anda durmasıyla ölümden döndü. 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T17:56+0300

2022-01-15T17:56+0300

2022-01-15T17:58+0300

dünya

belçika

metro

ray

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0f/1052771311_0:15:499:296_1920x0_80_0_0_b23b2c61cd6cf79e36f909fc7a34a652.png

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Rogier metro istasyonunda dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda istasyondaki sırt çantalı bir adam, metro bekleyen bir kadını raylara itti. Bu sırada durağa gelen makinist, rayların üzerindeki kadını fark ederek acil durum frenini kullandı ve metroyu durdurdu. Ölümle burun buruna gelen kadının yardımına platformdaki diğer yolcular koştu. Kadın, çevredekilerin yardımıyla platforma çıkarılırken, kendisini raylara iten şahıs olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

belçika, metro, ray