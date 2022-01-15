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Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Kocadağ: Beşiktaş bu sene itibariyle en fazla mağdur olan takım oldu
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Kocadağ: Beşiktaş bu sene itibariyle en fazla mağdur olan takım oldu
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, hakem yönetimini eleştirdi. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T02:42+0300
2022-01-15T02:42+0300
spor
gaziantepspor
beşiktaş
hakem
var
emre kocadağ
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Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocadağ, alınan galibiyet için siyah-beyazlı futbolcuları kutladı.Emeklerinin hakemler tarafından engellenmeye çalışıldığını kaydeden Kocadağ, "Oyuncularımız bir emek sarf ediyor. Bu emek maalesef hakemler tarafından bir şekilde engellenmeye çalışılıyor. Bu emeğe saygı gösterilmiyor. Bugün bunu bir kez daha gördük. Sene başından beri maalesef bir yapı var. Haftalardır söylememize, başkanımızın dün defaatle söylemesine ve özellikle VAR'a dikkat çekerek VAR'da kasıt ararız demesine rağmen hatalar devam ediyor. VAR'da hata olmaz" ifadelerini kullandı.Maçta VAR hakemleri tarafından es geçilen ciddi ve maçın sonuca etki edecek kararlar olduğunu söyleyen Kocadağ, "Hakem hataları bir şekilde insani hata olarak tolare edilirken, izleyerek bu pozisyonları es geçmek bir kasıt durumuna geldi. Beşiktaş takımı bu sene itibariyle en fazla mağdur olan takım oldu" diye konuştu."Hakemlik müessesi ile ilgili yeni kararlar alınması öncesinde bazı şeyler oluyor" diyen Kocadağ, şöyle devam etti:"Başkanımızın hakemlik müessesesinin düzelmesiyle alakalı bazı önerileri var. Bu tarz hataların haftalardır Beşiktaş'a karşı olması çok düşündürücü ve manidar. Bizleri, yöneticileri, başkanları artık camialarıyla karşı karşıya getirme noktasına gelen bir durum var. Bundan federasyon da etkilenecektir. Federasyon başkanına, yönetim kuruluna sesleniyorum, sizler de bu durumdan mağdur olacaksınız. Bu saatten sonra artık son damla da taştı. Bizim sabrımız yok. Bu konuda federasyonun acilen hakemlik müessesesi ile alakalı VAR'ın başındakilerle alakalı hamle yapması, eylem planını ortaya koyması lazım. Bizim iptal edilen golümüze kadar VAR'ın maçta olduğunu göremedik ama orada devreye giriyor ve hemen sistem çizgiyi çiziyor. VAR hakeminin kontrolünde olan bir pozisyonda doğru sonuç alamıyoruz. Bunun son bulması gerekiyor. Bunun sonuçlarını bizler çektiğimiz kadar federasyon yetkilileri de çekecek. Buradan artık son çağrıyı yapıyoruz. Bir şekilde bu işin düzelmesi gerekiyor."Başkan Ahmet Nur Çebi'nin federasyona hakem hatalarıyla ilgili bir dosyayı ileteceğini belirten Kocadağ, "Bunları iletmek artık çözüm getirmiyor. Bu futbolun artık temiz oynanması ve adil yönetilmesiyle alakalı bir durum. Maalesef bu sene bizim yaptığımız yatırımlar Beşiktaş'ın belki almış olabileceği bir şampiyonluk bu hakem hatalarından dolayı Beşiktaş'ı geride bıraktı. Bizim de kötü oynadığımız kötü maçlar oldu. Hakem hataları da damga vurdu. VAR'dan verilmeyen gollerimiz, VAR'dan verilmeyen penaltılar, kırmızı kartlar var. Bunları görmemek için artık art niyetli olmak lazım. Artık bunu herkes görüyor. Burada başka bir şey var. Bunu çözecek olan federasyonun kendisi. Gerekli tepkileri gösteriyoruz. Artık bunu bir şekilde çözecekler" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220114/besiktas-gaziantep-engelini-tek-golle-gecti-1052757065.html
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gaziantepspor, beşiktaş, hakem, var, emre kocadağ

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Kocadağ: Beşiktaş bu sene itibariyle en fazla mağdur olan takım oldu

02:42 15.01.2022
© AABeşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© AA
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, hakem yönetimini eleştirdi.
Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocadağ, alınan galibiyet için siyah-beyazlı futbolcuları kutladı.
Emeklerinin hakemler tarafından engellenmeye çalışıldığını kaydeden Kocadağ, "Oyuncularımız bir emek sarf ediyor. Bu emek maalesef hakemler tarafından bir şekilde engellenmeye çalışılıyor. Bu emeğe saygı gösterilmiyor. Bugün bunu bir kez daha gördük. Sene başından beri maalesef bir yapı var. Haftalardır söylememize, başkanımızın dün defaatle söylemesine ve özellikle VAR'a dikkat çekerek VAR'da kasıt ararız demesine rağmen hatalar devam ediyor. VAR'da hata olmaz" ifadelerini kullandı.
Maçta VAR hakemleri tarafından es geçilen ciddi ve maçın sonuca etki edecek kararlar olduğunu söyleyen Kocadağ, "Hakem hataları bir şekilde insani hata olarak tolare edilirken, izleyerek bu pozisyonları es geçmek bir kasıt durumuna geldi. Beşiktaş takımı bu sene itibariyle en fazla mağdur olan takım oldu" diye konuştu.
"Hakemlik müessesi ile ilgili yeni kararlar alınması öncesinde bazı şeyler oluyor" diyen Kocadağ, şöyle devam etti:
"Başkanımızın hakemlik müessesesinin düzelmesiyle alakalı bazı önerileri var. Bu tarz hataların haftalardır Beşiktaş'a karşı olması çok düşündürücü ve manidar. Bizleri, yöneticileri, başkanları artık camialarıyla karşı karşıya getirme noktasına gelen bir durum var. Bundan federasyon da etkilenecektir. Federasyon başkanına, yönetim kuruluna sesleniyorum, sizler de bu durumdan mağdur olacaksınız. Bu saatten sonra artık son damla da taştı. Bizim sabrımız yok. Bu konuda federasyonun acilen hakemlik müessesesi ile alakalı VAR'ın başındakilerle alakalı hamle yapması, eylem planını ortaya koyması lazım. Bizim iptal edilen golümüze kadar VAR'ın maçta olduğunu göremedik ama orada devreye giriyor ve hemen sistem çizgiyi çiziyor. VAR hakeminin kontrolünde olan bir pozisyonda doğru sonuç alamıyoruz. Bunun son bulması gerekiyor. Bunun sonuçlarını bizler çektiğimiz kadar federasyon yetkilileri de çekecek. Buradan artık son çağrıyı yapıyoruz. Bir şekilde bu işin düzelmesi gerekiyor."
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin federasyona hakem hatalarıyla ilgili bir dosyayı ileteceğini belirten Kocadağ, "Bunları iletmek artık çözüm getirmiyor. Bu futbolun artık temiz oynanması ve adil yönetilmesiyle alakalı bir durum. Maalesef bu sene bizim yaptığımız yatırımlar Beşiktaş'ın belki almış olabileceği bir şampiyonluk bu hakem hatalarından dolayı Beşiktaş'ı geride bıraktı. Bizim de kötü oynadığımız kötü maçlar oldu. Hakem hataları da damga vurdu. VAR'dan verilmeyen gollerimiz, VAR'dan verilmeyen penaltılar, kırmızı kartlar var. Bunları görmemek için artık art niyetli olmak lazım. Artık bunu herkes görüyor. Burada başka bir şey var. Bunu çözecek olan federasyonun kendisi. Gerekli tepkileri gösteriyoruz. Artık bunu bir şekilde çözecekler" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
SPOR
Beşiktaş, Gaziantep engelini tek golle geçti
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