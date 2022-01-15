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https://tr.sputniknews.com/20220115/bolu-temde-12-aracin-carpistigi-zincirleme-kaza-1052770964.html
Bolu TEM'de 12 aracın çarpıştığı zincirleme kaza
Bolu TEM'de 12 aracın çarpıştığı zincirleme kaza
Bolu'da, kar yağışıyla kayganlaşan TEM yolunda, 12 aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapandı. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T17:42+0300
2022-01-15T17:42+0300
2022-01-15T17:42+0300
türkiye
bolu
tem otoyolu
zincirleme kaza
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Bolu'daki kaza, saat 16.30 sıralarında, TEM yolunun Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 12 araç çarpıştı.Zincirleme kazada 2 kişi yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişiye, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220111/turkiyede-gecen-yil-430-bin-204-trafik-kazasinda-2-bin-422-kisi-oldu-1052612273.html
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bolu, tem otoyolu, zincirleme kaza
Bolu TEM'de 12 aracın çarpıştığı zincirleme kaza
Bolu'da, kar yağışıyla kayganlaşan TEM yolunda, 12 aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapandı.
Bolu'daki kaza, saat 16.30 sıralarında, TEM yolunun Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 12 araç çarpıştı.
Zincirleme kazada 2 kişi yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.
İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişiye, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.
Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.