https://tr.sputniknews.com/20220115/chp-kurultayi-1-yil-ertelendi-1052768819.html

CHP kurultayı 1 yıl ertelendi

CHP kurultayı 1 yıl ertelendi

CHP kurultayının bir yıl ertelenmesi kararı CHP Parti Meclisi'nde onaylandı. 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T15:35+0300

2022-01-15T15:35+0300

2022-01-15T15:33+0300

politika

chp

erteleme

chp kurultayı

erteleme kararı

kurultay

cumhuriyet halk partisi (chp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104230/65/1042306536_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4ea49a609550a69e03d8a3f5b5a15f4c.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Parti Meclisi (PM), temmuz ayında yapılması planlanan 38. Olağan Kurultay'ın bir yıl ertelenmesi kararını onayladı.Genel Başkanın sunuşu ile başlayan PM'de, son ekonomik gelişmelerin yanı sıra mevcut siyasi gelişmeler ışığında siyasi tutum değerlendirmeleri, eğitim politikaları sunumu yapıldı, Parti Okulu'nun 2021 yılı raporu görüşüldü.37. Olağan Kurultayı'nı 25-26 Temmuz 2020 tarihinde Ankara'da gerçekleştiren CHP, yine temmuz ayında yapılması planlanan 38. Olağan Kurultayı bir yıl ertelemeyi de görüştü.PM'de ertelenme kararı onaylandı. Erteleme kararının olası erken seçim ve artan salgın şartları nedeniyle alındığı belirtildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, erteleme, chp kurultayı, erteleme kararı, kurultay, cumhuriyet halk partisi (chp)