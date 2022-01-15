https://tr.sputniknews.com/20220115/chpli-kaya-genel-baskanimiz-peygamber-soyundan-geldigini-kimseye-anlatmaz-1052766030.html

CHP'li Kaya: Genel başkanımız peygamber soyundan geldiğini kimseye anlatmaz

CHP'li Kaya: Genel başkanımız peygamber soyundan geldiğini kimseye anlatmaz

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun umreye gittiğini, peygamber soyundan geldiğini ve bunu da 'kimsenin... 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T12:37+0300

2022-01-15T12:37+0300

2022-01-15T12:37+0300

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

umre

dede

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Ankara Masası TV'de katıldığı programda konuşan Kaya, "Genel başkanımızın bir huyu var 'Bu konuyu ben yaptım' diye anlatmıyor. Umreye gittiğini de kimse bilmez, anlatmaz çünkü. Peygamber soyundan geldiğini de kimseye anlatmaz. Sayın Tayyip Erdoğan'ın böyle bir geçmişi olsa kitaplar basar, bildbordları donatırdı" dedi."Genel başkanımızın dedesinin Alaşehir'de türbesi var" diyen Kaya, "Ben ziyaret ettim. Ben de orada öğrendim genel başkanımız anlatmadı. Genel başkanımızın umreye gittiğini de rahmetli Oğuzhan Asiltürk'ten öğrendim. 'Genel başkanınızın umreye gittiğini, kabede gözünden şarıl şarıl yaşlar aktığını bilir misiniz? Ben bilirim ama' dedi. Bunları biz konuşmuyoruz CHP'yi inançlar konusunda eleştirebilecek çok az sayıda insan vardır. İmam hatiplerin açılışı, Diyanet'in açılışı CHP'yledir" ifadelerini kullandı.

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