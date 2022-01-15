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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri
16:14 15.01.2022 (güncellendi: 16:27 15.01.2022)
© AARecep Tayyip Erdoğan
© AA
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın’da toplu açılış töreninde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:
Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri
Yalan ve iftira dolu polemiklerle değil, bu tür hizmetelere ihtiyaç duyuluyor
Eyy CHP’nin artıkları, biz bu yola çıkarken beyaz kefenimizi giyerek çıktık
Savunma ve kalkınma hamlelerimizin önü cumhuriyet tarihi boyunca sinsi planlarla kesildi
Tek parti artıkları da, Menderes'i dar ağacında son nefesini verdirenler de ya lanet ile anılıyor ya da hatırlanmıyor. Bugünün CHP'si tek parti faşizminin hesabını vermesi gereken atıklardır. Aydın, bu CHP'ye prim vermemelidir
Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri
Yalan ve iftira dolu polemiklerle değil, bu tür hizmetelere ihtiyaç duyuluyor
Eyy CHP’nin artıkları, biz bu yola çıkarken beyaz kefenimizi giyerek çıktık
Savunma ve kalkınma hamlelerimizin önü cumhuriyet tarihi boyunca sinsi planlarla kesildi
Tek parti artıkları da, Menderes'i dar ağacında son nefesini verdirenler de ya lanet ile anılıyor ya da hatırlanmıyor. Bugünün CHP'si tek parti faşizminin hesabını vermesi gereken atıklardır. Aydın, bu CHP'ye prim vermemelidir