https://tr.sputniknews.com/20220115/cumhurbaskani-erdogan-1052769182.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın’da toplu açılış töreninde konuşuyor 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T16:14+0300

2022-01-15T16:14+0300

2022-01-15T16:27+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseriYalan ve iftira dolu polemiklerle değil, bu tür hizmetelere ihtiyaç duyuluyorEyy CHP’nin artıkları, biz bu yola çıkarken beyaz kefenimizi giyerek çıktıkSavunma ve kalkınma hamlelerimizin önü cumhuriyet tarihi boyunca sinsi planlarla kesildiTek parti artıkları da, Menderes'i dar ağacında son nefesini verdirenler de ya lanet ile anılıyor ya da hatırlanmıyor. Bugünün CHP'si tek parti faşizminin hesabını vermesi gereken atıklardır. Aydın, bu CHP'ye prim vermemelidir

türkiye

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recep tayyip erdoğan