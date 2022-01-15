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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın’da toplu açılış töreninde konuşuyor 15.01.2022, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseriYalan ve iftira dolu polemiklerle değil, bu tür hizmetelere ihtiyaç duyuluyorEyy CHP’nin artıkları, biz bu yola çıkarken beyaz kefenimizi giyerek çıktıkSavunma ve kalkınma hamlelerimizin önü cumhuriyet tarihi boyunca sinsi planlarla kesildiTek parti artıkları da, Menderes'i dar ağacında son nefesini verdirenler de ya lanet ile anılıyor ya da hatırlanmıyor. Bugünün CHP'si tek parti faşizminin hesabını vermesi gereken atıklardır. Aydın, bu CHP'ye prim vermemelidir
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri

16:14 15.01.2022 (güncellendi: 16:27 15.01.2022)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın’da toplu açılış töreninde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:

Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri

Yalan ve iftira dolu polemiklerle değil, bu tür hizmetelere ihtiyaç duyuluyor

Eyy CHP’nin artıkları, biz bu yola çıkarken beyaz kefenimizi giyerek çıktık

Savunma ve kalkınma hamlelerimizin önü cumhuriyet tarihi boyunca sinsi planlarla kesildi

Tek parti artıkları da, Menderes'i dar ağacında son nefesini verdirenler de ya lanet ile anılıyor ya da hatırlanmıyor. Bugünün CHP'si tek parti faşizminin hesabını vermesi gereken atıklardır. Aydın, bu CHP'ye prim vermemelidir
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