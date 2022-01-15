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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanlar Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya başladı. 2023'te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar" dedi. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar

18:49 15.01.2022 (güncellendi: 19:39 15.01.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanlar Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya başladı. 2023'te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Ne diyor o güzel Aydın türküsü: 'Yar yoluna gideyim, beni aşka düşüren gül yüzünü göreyim.' İşte biz de bugün sizin gül yüzünüzü görmeye geldik.
Biz bu şehri seviyoruz, biz bu şehrin görenleri meftun eden güzelliğini seviyoruz, her şeyden öte biz bu şehrin insanlarını seviyoruz.
AK Parti Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantımızın şehrimiz, partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum.
Aydın'ın bizim kalbimizde müstesna bir yeri var. Aydın, merhum Adnan Menderes gibi vatan millet sevdalısı bir lideri Türk siyasetine kazandırmış bir kenttir. Merhum başbakanımızı kendi memleketinde şükranla, özlemle yad ediyoruz.
İmam hatip okulları ilk kez onun döneminde açıldı. Ezan-ı Muhammedi aslına uygun şekilde ilk kez onun döneminde okundu. 10 yıl süren başbakanlığı döneminde Menderes milletimizin gönlünde taht kurmuştur.
Bu cinayetin failleri aradan geçen 60 seneye rağmen nefretle hatırlanıyor. Ey CHP! Bunun bedelini ama bu dünyada ama ebedi alemde ödeyeceksiniz.
Dünya değişti, Türkiye değişti, her şey değişti ama CHP'nin siyaset anlayışı değişmedi. Darbeye giden yolların taşlarını döşeyen CHP, bugün de milletimizi kutuplaştırmaya çalışıyor.
Ben dindar nesil dedikçe bu CHP çıldırıyor, kuduruyor. Öyle ki artık dilleri ile akılları arasındaki bağ tamamen kopmuş durumda.
CHP elektriği bedava vermekten bahsediyor, Halep oradaysa arşın burada, Aydınlı kardeşlerime verin. Popülizm yapıp tutamayacakları sözleri vererek iktidar kapısını aralayacaklarını zannediyorlar.
Bunlar çıkarları uğruna bölücü örgütün siyasi uzantılarına avukatlık yapacak, koltuk değneği olacak kadar kontrolü kaybettiler. Çanlar Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya başladı. 2023'te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar.
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