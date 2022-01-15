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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimseyi ayırmadan Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz
14:50 15.01.2022 (güncellendi: 15:02 15.01.2022)
© AARecep Tayyip Erdoğan
© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın’da Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni’ne katıldı. Erdoğan törende, "Hükümet olarak yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, dışlamadan Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’da Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni’nde konuşma yaptı. Açılışı gerçekleştirilen Batı Kipaş Kağıt Fabrikası için Erdoğan, "Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak tesis, aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek" açıklamasında bulundu.
Türkiye'ye yapılacak yatırımlara dikkat çeken Erdoğan, "Hükümet olarak yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, dışlamadan Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz"
Fabrikaların özelleştirilmesi nedeniyle muhalefet partilerinin eleştirilerine de değinen Erdoğan, "Türkiye, muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil, bilakis Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi olan bir ülkedir" ifadelerini kullandı.
Ülkede yapılan yatırımlara değinen Erdoğan, "Türkiye'nin saman ithalatçısı olduğunu zanneden cahilleri, havanda su dövmek yerine Aydın Söke'den başlayarak OSB'mizi ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi.
Türkiye'ye yapılacak yatırımlara dikkat çeken Erdoğan, "Hükümet olarak yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, dışlamadan Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz"
Fabrikaların özelleştirilmesi nedeniyle muhalefet partilerinin eleştirilerine de değinen Erdoğan, "Türkiye, muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil, bilakis Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi olan bir ülkedir" ifadelerini kullandı.
Ülkede yapılan yatırımlara değinen Erdoğan, "Türkiye'nin saman ithalatçısı olduğunu zanneden cahilleri, havanda su dövmek yerine Aydın Söke'den başlayarak OSB'mizi ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi.