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Daha önce martı ve farelerin peşine düşen kediler bu sefer 'drone' peşine düştü
Daha önce martı ve farelerin peşine düşen kediler bu sefer 'drone' peşine düştü
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir haber çalışması için havalanan drone'un peşine düşen kedilerin o anları kameralara yansıdı. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T11:47+0300
2022-01-15T12:26+0300
türkiye
kedi
drone
martı
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde bir haber çalışması için havalanan drone'u fark eden bir grup meraklı kedi, cihazın peşine düştü. Limanın üzerinde bir süre çekim yapan drone'un ardından gezinen kediler, cihazı yakalamak için yarışa girdi. Drone kamerasına yansıyan kedilerin o anları kameralara yansıdı. Drone'yi yakalamayacaklarını anlayan kediler daha sonra bir köşeye çekilerek, cihazın yere inmesini bekledi.Kapatılan cihazın pervanelerini çevirmeye çalıştılarUçan cihazın peşinde düşerek, drone'un yere indiğini fark eden bütün kediler o alana yönelerek meraklı bakışlarla cihazı inceledi. Cihazın durgun vaziyette olduğunu anlayan kediler, zaman zaman drone'un pervanelerine vurarak çevirmeye çalışması çevrede bulunan vatandaşlara tebessüm ettirdi. Sevimli kedilerin yere inen drone cihazı ile imtihanı ise başka kameralar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.Limanda kedilerin o anlarını izleyen vatandaşlardan Mehmet Faruk Fırat, “Normal hayatta fare ve martı kovalayan kediler, dronu görünce ne zannetti bilmiyorum ama eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Martı falan zannedip öyle hareket falan yapmaları daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım ilgimi çok çekti” diye konuştu.
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kedi, drone, martı

Daha önce martı ve farelerin peşine düşen kediler bu sefer 'drone' peşine düştü

11:47 15.01.2022 (güncellendi: 12:26 15.01.2022)
© İHA / HALİL DAĞ-AW517597Drone peşine düşen kediler
Drone peşine düşen kediler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© İHA / HALİL DAĞ-AW517597
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir haber çalışması için havalanan drone'un peşine düşen kedilerin o anları kameralara yansıdı.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde bir haber çalışması için havalanan drone'u fark eden bir grup meraklı kedi, cihazın peşine düştü. Limanın üzerinde bir süre çekim yapan drone'un ardından gezinen kediler, cihazı yakalamak için yarışa girdi. Drone kamerasına yansıyan kedilerin o anları kameralara yansıdı. Drone'yi yakalamayacaklarını anlayan kediler daha sonra bir köşeye çekilerek, cihazın yere inmesini bekledi.

Kapatılan cihazın pervanelerini çevirmeye çalıştılar

Uçan cihazın peşinde düşerek, drone'un yere indiğini fark eden bütün kediler o alana yönelerek meraklı bakışlarla cihazı inceledi. Cihazın durgun vaziyette olduğunu anlayan kediler, zaman zaman drone'un pervanelerine vurarak çevirmeye çalışması çevrede bulunan vatandaşlara tebessüm ettirdi. Sevimli kedilerin yere inen drone cihazı ile imtihanı ise başka kameralar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.
Limanda kedilerin o anlarını izleyen vatandaşlardan Mehmet Faruk Fırat, “Normal hayatta fare ve martı kovalayan kediler, dronu görünce ne zannetti bilmiyorum ama eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Martı falan zannedip öyle hareket falan yapmaları daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım ilgimi çok çekti” diye konuştu.
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