https://tr.sputniknews.com/20220115/daha-once-marti-ve-farelerin-pesine-dusen-kediler-bu-sefer-drone-pesine-dustu-1052765517.html

Daha önce martı ve farelerin peşine düşen kediler bu sefer 'drone' peşine düştü

Daha önce martı ve farelerin peşine düşen kediler bu sefer 'drone' peşine düştü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir haber çalışması için havalanan drone'un peşine düşen kedilerin o anları kameralara yansıdı. 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T11:47+0300

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türkiye

kedi

drone

martı

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde bir haber çalışması için havalanan drone'u fark eden bir grup meraklı kedi, cihazın peşine düştü. Limanın üzerinde bir süre çekim yapan drone'un ardından gezinen kediler, cihazı yakalamak için yarışa girdi. Drone kamerasına yansıyan kedilerin o anları kameralara yansıdı. Drone'yi yakalamayacaklarını anlayan kediler daha sonra bir köşeye çekilerek, cihazın yere inmesini bekledi.Kapatılan cihazın pervanelerini çevirmeye çalıştılarUçan cihazın peşinde düşerek, drone'un yere indiğini fark eden bütün kediler o alana yönelerek meraklı bakışlarla cihazı inceledi. Cihazın durgun vaziyette olduğunu anlayan kediler, zaman zaman drone'un pervanelerine vurarak çevirmeye çalışması çevrede bulunan vatandaşlara tebessüm ettirdi. Sevimli kedilerin yere inen drone cihazı ile imtihanı ise başka kameralar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.Limanda kedilerin o anlarını izleyen vatandaşlardan Mehmet Faruk Fırat, “Normal hayatta fare ve martı kovalayan kediler, dronu görünce ne zannetti bilmiyorum ama eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Martı falan zannedip öyle hareket falan yapmaları daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım ilgimi çok çekti” diye konuştu.

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kedi, drone, martı