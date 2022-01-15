https://tr.sputniknews.com/20220115/dogalgaz-fatura-destegi-ayrintilari-belli-oldu-1052772297.html

'Doğalgaz fatura desteği' ayrıntıları belli oldu

'Doğalgaz fatura desteği' ayrıntıları belli oldu

Doğalgaz faturası desteğinde ayrıntılar belli oldu. Yardım, illerin sıcaklıklarına göre yapılacak ve 450 lira ile 1150 lira arasında değişecek. Başvurular... 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T18:42+0300

2022-01-15T18:42+0300

2022-01-15T18:42+0300

türkiye

doğalgaz

fatura

destek

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Doğalgaz faturası desteğinde ayrıntılar belli oldu. Yardım, illerin sıcaklıklarına göre yapılacak ve 450 lira ile 1150 lira arasında değişecek. Başvurular şubat ayının ikinci yarısında başlayacak.Isınma yardımları artık yalnızca kömür olarak değil, doğalgaz faturası desteği olarak da yapılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, desteğin illerin sıcaklık ihtiyacına göre yapılacağını söyledi. “Erzurum’daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege’deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil” diyen Yanık, “O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak” dedi.Yanık, hedefin 4 milyon haneye senede toplam 3 milyar lira yardım olduğunu söyledi.E-Devlet’ten başvuruDoğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.Başvurular şubat ayının ikinci yarısında başlayacak. Destek ödemesi, hak sahibinin PTT kartına yatırılacak. Başvuran faturasını götürerek PTT’den ödemesini alabilecek.Doğalgaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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doğalgaz, fatura, destek