https://tr.sputniknews.com/20220115/esini-oldurdu-helallik-istedi-1052759195.html

Eşini öldürdü, helallik istedi

Eşini öldürdü, helallik istedi

Afyonkarahisar Emirdağ'da bir erkek, eşini başına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Eşini öldüren erkek damadını arayarak helallik istedikten sonra yaşamına... 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T00:28+0300

2022-01-15T00:28+0300

2022-01-15T00:28+0300

türkiye

afyonkarahisar

kadın cinayeti

şiddet

helallik

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Afyonkarahisar Emirdağ'da, eşi Emsal Emiş'i bıçaklayıp, başına sert cisimle vurarak öldürdü.Daha sonra damadını arayıp helallik isteyen Bayram Emiş, aynı bıçağı kendisine de saplayarak ağır yaralandı.'Hayati tehlikesi bulunuyor' Bayram Emiş'in duran kalbi, doktorların yoğun uğraşları sonrası tekrar çalıştırıldı. Karnında, kalbinde ve göğsünde bıçak yarası olan Emiş'in baş bölgesinden aldığı darbeden dolayı durumu ciddiyetini koruduğu bildirildi.Emiş çiftinin, dün akşam aynı ilçede oturan kızlarına misafirliğe gittiği, eve döndükten sonra aralarında tartışma yaşandığı öğrenildi.Hastaneye kaldırılan Emsal E., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayram E. ise ağır yaralı olarak ambulansla Afyonkarahisar'daki hastaneye götürüldü. Hayati tehlikesi devam eden Bayram E.'nin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

afyonkarahisar

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afyonkarahisar, kadın cinayeti, şiddet, helallik