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https://tr.sputniknews.com/20220115/esini-oldurdu-helallik-istedi-1052759195.html
Eşini öldürdü, helallik istedi
Eşini öldürdü, helallik istedi
Afyonkarahisar Emirdağ'da bir erkek, eşini başına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Eşini öldüren erkek damadını arayarak helallik istedikten sonra yaşamına... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T00:28+0300
2022-01-15T00:28+0300
türkiye
afyonkarahisar
kadın cinayeti
şiddet
helallik
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Afyonkarahisar Emirdağ'da, eşi Emsal Emiş'i bıçaklayıp, başına sert cisimle vurarak öldürdü.Daha sonra damadını arayıp helallik isteyen Bayram Emiş, aynı bıçağı kendisine de saplayarak ağır yaralandı.'Hayati tehlikesi bulunuyor' Bayram Emiş'in duran kalbi, doktorların yoğun uğraşları sonrası tekrar çalıştırıldı. Karnında, kalbinde ve göğsünde bıçak yarası olan Emiş'in baş bölgesinden aldığı darbeden dolayı durumu ciddiyetini koruduğu bildirildi.Emiş çiftinin, dün akşam aynı ilçede oturan kızlarına misafirliğe gittiği, eve döndükten sonra aralarında tartışma yaşandığı öğrenildi.Hastaneye kaldırılan Emsal E., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayram E. ise ağır yaralı olarak ambulansla Afyonkarahisar'daki hastaneye götürüldü. Hayati tehlikesi devam eden Bayram E.'nin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
afyonkarahisar
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afyonkarahisar, kadın cinayeti, şiddet, helallik

Eşini öldürdü, helallik istedi

00:28 15.01.2022
© Twitter/Arif PişkinBergen filmi ekibinden kadına yönelik şiddetle mücadeleye pankartı
Bergen filmi ekibinden kadına yönelik şiddetle mücadeleye pankartı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© Twitter/Arif Pişkin
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Afyonkarahisar Emirdağ'da bir erkek, eşini başına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Eşini öldüren erkek damadını arayarak helallik istedikten sonra yaşamına son vermeye çalıştı.
Afyonkarahisar Emirdağ'da, eşi Emsal Emiş'i bıçaklayıp, başına sert cisimle vurarak öldürdü.
Daha sonra damadını arayıp helallik isteyen Bayram Emiş, aynı bıçağı kendisine de saplayarak ağır yaralandı.

'Hayati tehlikesi bulunuyor'

Bayram Emiş'in duran kalbi, doktorların yoğun uğraşları sonrası tekrar çalıştırıldı. Karnında, kalbinde ve göğsünde bıçak yarası olan Emiş'in baş bölgesinden aldığı darbeden dolayı durumu ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Emiş çiftinin, dün akşam aynı ilçede oturan kızlarına misafirliğe gittiği, eve döndükten sonra aralarında tartışma yaşandığı öğrenildi.
Hastaneye kaldırılan Emsal E., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayram E. ise ağır yaralı olarak ambulansla Afyonkarahisar'daki hastaneye götürüldü. Hayati tehlikesi devam eden Bayram E.'nin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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