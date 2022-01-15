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https://tr.sputniknews.com/20220115/galatasarayin-yeni-sportif-direktoru-mario-branco-oldu-1052771689.html
Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Mario Branco oldu
Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Mario Branco oldu
Teknik direktörlük koltuğunu Domenec Torrent'e emanet eden Galatasaray'da, Sportif Direktörlük görevine Mario Branco getirildi. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T18:11+0300
2022-01-15T18:11+0300
2022-01-15T18:14+0300
galatasaray
spor
sportif direktör
mario branco
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Ntvspor'un haberine göre, Fatih Terim'in ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Domenec Torrent'i getiren sarı-kırmızılılar, sportif direktörlük için de Mario Branco ile anlaştı.Anlaşmanın kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220114/domenec-torrent-galatasaraya-imza-atti-1052752880.html
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galatasaray, sportif direktör, mario branco
Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Mario Branco oldu 18:11 15.01.2022 (güncellendi: 18:14 15.01.2022)
Teknik direktörlük koltuğunu Domenec Torrent'e emanet eden Galatasaray'da, Sportif Direktörlük görevine Mario Branco getirildi.
Ntvspor'un haberine göre,
Fatih Terim'in ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Domenec Torrent'i getiren sarı-kırmızılılar, sportif direktörlük için de Mario Branco ile anlaştı.
Anlaşmanın kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.