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Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Mario Branco oldu
Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Mario Branco oldu
Teknik direktörlük koltuğunu Domenec Torrent'e emanet eden Galatasaray'da, Sportif Direktörlük görevine Mario Branco getirildi. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T18:11+0300
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galatasaray
spor
sportif direktör
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Ntvspor'un haberine göre, Fatih Terim'in ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Domenec Torrent'i getiren sarı-kırmızılılar, sportif direktörlük için de Mario Branco ile anlaştı.Anlaşmanın kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220114/domenec-torrent-galatasaraya-imza-atti-1052752880.html
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galatasaray, sportif direktör, mario branco

Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Mario Branco oldu

18:11 15.01.2022 (güncellendi: 18:14 15.01.2022)
© AA / Aytaç ÜnalGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© AA / Aytaç Ünal
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Teknik direktörlük koltuğunu Domenec Torrent'e emanet eden Galatasaray'da, Sportif Direktörlük görevine Mario Branco getirildi.
Ntvspor'un haberine göre, Fatih Terim'in ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Domenec Torrent'i getiren sarı-kırmızılılar, sportif direktörlük için de Mario Branco ile anlaştı.
Anlaşmanın kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
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