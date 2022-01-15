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https://tr.sputniknews.com/20220115/guvenlik-icin-sifreni-degistir-diyen-dolandiricilara-46-bin-900-lirasini-kaptirdi-1052769037.html
'Güvenlik için şifreni değiştir' diyen dolandırıcılara 46 bin 900 lirasını kaptırdı
'Güvenlik için şifreni değiştir' diyen dolandırıcılara 46 bin 900 lirasını kaptırdı
Kahramanmaraşta'ki bir okulda kantin işleten Kadir Gülmez, telefonla kendisini arayıp 'Güvenlik açısından kartının şifresini değiştir' diyen dolandırıcıya... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T15:47+0300
2022-01-15T15:45+0300
türkiye
para
dolandırıcılık
kredi kartı
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Kadir Gülmez'i 10 Ocak günü arayan kadın, bankadan aradığını, hesabına farklı bir cihazdan girilmeye çalışıldığını söyleyip, güvenlik açısından kartının şifresini değiştirmesi gerektiğini belirtti. Mobil bankacılık üzerinden dolandırıcının dediklerini yapan Gülmez, kredi kartındaki 46 bin 900 TL parayı dolandırıcıların hesaplarına transfer etti. 'Şifrenizi bize dahi söylemeyin'Kadir Gülmez , telefonla konuştuğu kişinin kendisine güven verdiğini ve dolandırıcıların şifrenizi bize dahi söylemeyin dediğini ifade etti .Gülmez, telefondaki kişinin kendisine talimatlar verdiğini ve kendisinin de uyguladığını söyleyerek, basiretinin bağlandığını belirtti.Gülmez, bankaya gittiğinde dolandırıldığını anladığını kaydederek, "Telefonu hoparlöre alıp mobil bankacılık uygulamasını açıp şifremi değiştirdim. Beni arayan kadın bana 0552'li bir numara verip Bu numaranın benim mobil bankacılık müşteri danışmanımın numarası olduğunu söyledi. Ben numarayı kaydettim, bu arada kadın bana 'Şuraya basın, buraya basın' diyerek yönlendirmeye başladı. Basiretim bağlandı, onun söylediği yerle basmaya başladım. Sonrasında bana farklı kredi kartımın olup olmadığını sordu. Onu neden sorduğunu sorduğumda 'Kartların bilgilerini bize verin, diğer bankalara faks çekelim, onları de güvenlik açısından kapatalım' dedi. Ben şüpheye düşüp telefonu kapattım. Bankaya gittim ve bana dolandırıldığımı söylediler. Hemen kartlarımı iptal ettiler ama bu arada paralar çekilmiş. 20 bin 500 lira ve 26 bin 400 lira olmak üzere 46 bin 900 lira karttan para çekmişler" dedi.'Herhalde fitre, zekatı yanlış hesap etmişim'Paranın, dolandırıcının kendisine 'Müşteri temsilciniz' diye verdiği numarayı kullanan kişinin hesabına aktarıldığını belirten Kadir Gülmez, daha sonra emniyete giderek şikayetçi olduğunu söyledi. Paranın aktarıldığı hesabın sahibiyle de konuştuğunu ifade eden Gülmez şu ifadeleri kullandı: "Bizi arayan numarayı aradığımızda ulaşamadık. İkinci numarayı aradığımızda isminin Bayram olduğunu öğrendiğimiz kişi, hesabını haftalık 1200 liraya kiraya verdiğini söyledi. Paralar kartımdan çekildikten sonra onun hesabına gönderilmiş. 'Bizim paramız ne olacak?' dediğimde 'Ben adamları tanımıyorum, internetten tanıştık' dedi. Bana TC'sini, adını soyadını verip Erzurum Horasanlı olduğunu, İstanbul Sultangazi'de yaşadığını söyledi. Gayet rahat, sanki o işi yapan o değil, benmişim gibi. Vallahi buna ben açıklama yapamıyorum. Bir haftadan beri düşünüp taşınıyorum, 'Ben nerede hata yaptım?' diyorum. Herhalde fitre, zekatı yanlış hesap etmişim, bu paranın benden çıkması gerekiyormuş."
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para, dolandırıcılık, kredi kartı

'Güvenlik için şifreni değiştir' diyen dolandırıcılara 46 bin 900 lirasını kaptırdı

15:47 15.01.2022
© AAbilgisayar
bilgisayar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© AA
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Kahramanmaraşta'ki bir okulda kantin işleten Kadir Gülmez, telefonla kendisini arayıp 'Güvenlik açısından kartının şifresini değiştir' diyen dolandırıcıya inanınca kartından 46 bin 900 lira çekildi.
Kadir Gülmez'i 10 Ocak günü arayan kadın, bankadan aradığını, hesabına farklı bir cihazdan girilmeye çalışıldığını söyleyip, güvenlik açısından kartının şifresini değiştirmesi gerektiğini belirtti. Mobil bankacılık üzerinden dolandırıcının dediklerini yapan Gülmez, kredi kartındaki 46 bin 900 TL parayı dolandırıcıların hesaplarına transfer etti.

'Şifrenizi bize dahi söylemeyin'

Kadir Gülmez , telefonla konuştuğu kişinin kendisine güven verdiğini ve dolandırıcıların şifrenizi bize dahi söylemeyin dediğini ifade etti .Gülmez, telefondaki kişinin kendisine talimatlar verdiğini ve kendisinin de uyguladığını söyleyerek, basiretinin bağlandığını belirtti.

Gülmez, bankaya gittiğinde dolandırıldığını anladığını kaydederek, "Telefonu hoparlöre alıp mobil bankacılık uygulamasını açıp şifremi değiştirdim. Beni arayan kadın bana 0552'li bir numara verip Bu numaranın benim mobil bankacılık müşteri danışmanımın numarası olduğunu söyledi. Ben numarayı kaydettim, bu arada kadın bana 'Şuraya basın, buraya basın' diyerek yönlendirmeye başladı. Basiretim bağlandı, onun söylediği yerle basmaya başladım. Sonrasında bana farklı kredi kartımın olup olmadığını sordu. Onu neden sorduğunu sorduğumda 'Kartların bilgilerini bize verin, diğer bankalara faks çekelim, onları de güvenlik açısından kapatalım' dedi. Ben şüpheye düşüp telefonu kapattım. Bankaya gittim ve bana dolandırıldığımı söylediler. Hemen kartlarımı iptal ettiler ama bu arada paralar çekilmiş. 20 bin 500 lira ve 26 bin 400 lira olmak üzere 46 bin 900 lira karttan para çekmişler" dedi.

'Herhalde fitre, zekatı yanlış hesap etmişim'

Paranın, dolandırıcının kendisine 'Müşteri temsilciniz' diye verdiği numarayı kullanan kişinin hesabına aktarıldığını belirten Kadir Gülmez, daha sonra emniyete giderek şikayetçi olduğunu söyledi. Paranın aktarıldığı hesabın sahibiyle de konuştuğunu ifade eden Gülmez şu ifadeleri kullandı:
"Bizi arayan numarayı aradığımızda ulaşamadık. İkinci numarayı aradığımızda isminin Bayram olduğunu öğrendiğimiz kişi, hesabını haftalık 1200 liraya kiraya verdiğini söyledi. Paralar kartımdan çekildikten sonra onun hesabına gönderilmiş. 'Bizim paramız ne olacak?' dediğimde 'Ben adamları tanımıyorum, internetten tanıştık' dedi. Bana TC'sini, adını soyadını verip Erzurum Horasanlı olduğunu, İstanbul Sultangazi'de yaşadığını söyledi. Gayet rahat, sanki o işi yapan o değil, benmişim gibi. Vallahi buna ben açıklama yapamıyorum. Bir haftadan beri düşünüp taşınıyorum, 'Ben nerede hata yaptım?' diyorum. Herhalde fitre, zekatı yanlış hesap etmişim, bu paranın benden çıkması gerekiyormuş."
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